В Уральске незаконно вырубают деревья

Сегодня по улице Евразия рядом с остановкой «Диана» приехали рабочие, не представились и вырубили молодое, здоровое дерево.

Когда мы спросили у него документы, он нам ответил, что разрешение у него есть, но показать нам его отказался. На грузовике, на котором приехали рабочие, было написано «Жайык Таза Кала».