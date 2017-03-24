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Опубликовано: Пт, Мар 24th, 2017
473 Народные новости

В Уральске незаконно вырубают деревья

Сегодня по улице Евразия рядом с остановкой «Диана» приехали рабочие, не представились и вырубили молодое, здоровое дерево.

Когда мы спросили у него документы, он нам ответил, что разрешение у него есть, но показать нам его отказался. На грузовике, на котором приехали рабочие, было написано «Жайык Таза Кала».

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2 комментария
  1. а-й менталитет:
    24 Март 2017 в 18:12

    Правильно делает Россия, что с Урала воду не дает. Зачеи нам вода, если к зелени такое отношение.

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  2. Аноним:
    24 Март 2017 в 21:53

    Спрашивать надо не рабочего, а его начальство. Он же не сам решает, что спиливать, а что нет.

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