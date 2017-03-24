В Уральске незаконно вырубают деревья
Сегодня по улице Евразия рядом с остановкой «Диана» приехали рабочие, не представились и вырубили молодое, здоровое дерево.
Когда мы спросили у него документы, он нам ответил, что разрешение у него есть, но показать нам его отказался. На грузовике, на котором приехали рабочие, было написано «Жайык Таза Кала».
Правильно делает Россия, что с Урала воду не дает. Зачеи нам вода, если к зелени такое отношение.
Спрашивать надо не рабочего, а его начальство. Он же не сам решает, что спиливать, а что нет.