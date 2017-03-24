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Опубликовано: Пт, Мар 24th, 2017
939 ЗКО / Картина дня

В деле археолога Мурата Сдыкова «всплыли» еще полтора миллиона тенге

1 520 000 тенге заплатил профессор Мурат Сдыков Российской Академии Наук, за проведение лабораторных исследований артефактов, найденных во время раскопок близ села Пойма.

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Профессор Самашев прибыл на суд с самой Астаны, и не зря: его почти часовую завораживающую речь слушали с большим интересом. Историк поведал о том, как тяжело быть историком в стране, где нет даже лабораторий для археологических исследований

 В Уральском уголовном суде продолжается судебный процесс по уголовному обвинению Мурата Сдыкова.

Во время процесса, адвокат Сдыкова Абзал Куспан сообщил суду, что в ходе досудебного разбирательства Российской Академией Наук  в Центр истории и  археологии были возвращены 1 520 000 тенге.

— Данные средства мой подзащитный направил в Академию наук для проведения лабораторных исследований находок, обнаруженных на Пойме, — говорит адвокат Абзал Куспан. – Это был аванс, а цена этих исследований гораздо больше.

Адвокат Куспан отметил, что эти полтора миллиона тенге —  именно те деньги, которые по версии следствия считаются похищенными профессором Сдыковым.

Кроме всего прочего, на процессе был допрошен свидетель со стороны защиты Зайнолла Самашев — заслуженный деятель науки Республики Казахстана, главный научный сотрудник Астанинского филиала Института имени Маргулана (г. Астана). Будучи в статусе свидетеля, профессор Самашев повел себя как эксперт и поведал суду о тонкостях археологии, в частности о том, что археологические раскопки без проведения последующих лабораторных исследований – бестолковое занятие.

—  Раскопать артефакты и описать их сможет любой археолог, — говорит Зайнолла Самашев. – А для действительно  качественной работы естественно нужны дальнейшие исследования – самая финансоёмкая часть раскопок.

На предыдущих судебных  процессах выяснилось, что Мурат Сдыков, будучи материально ответственных за раскопки близ села Пойма экономил на наемных служащих – землекопах, оплачивая им по 2000 тенге за трудодень, вместо положенных 4000.( В ведомостях, в которых расписывались землекопы  проставляли сумму  4000 тенге).       Руководитель раскопок Денис Марыксин сообщил суду, что так археологи поступают постоянно, поскольку выделенных государством средств попросту не хватает для того, чтобы в дальнейшем исследовать найденные артефакты.

Напомним, профессора исторических наук, директора Областного центра истории и археологии  Мурата Сдыкова обвиняют по статье 189, часть 3, пункты 1 и 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» в размере 2, 5 миллионов  тенге.

Акмарал Шаяхметова

P.S: Подробнее о судебных тяжбах профессора Сдыкова читайте в следующем номере газеты  «УН».

 

 

 

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