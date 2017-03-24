В деле археолога Мурата Сдыкова «всплыли» еще полтора миллиона тенге

1 520 000 тенге заплатил профессор Мурат Сдыков Российской Академии Наук, за проведение лабораторных исследований артефактов, найденных во время раскопок близ села Пойма.

В Уральском уголовном суде продолжается судебный процесс по уголовному обвинению Мурата Сдыкова.

Во время процесса, адвокат Сдыкова Абзал Куспан сообщил суду, что в ходе досудебного разбирательства Российской Академией Наук в Центр истории и археологии были возвращены 1 520 000 тенге.

— Данные средства мой подзащитный направил в Академию наук для проведения лабораторных исследований находок, обнаруженных на Пойме, — говорит адвокат Абзал Куспан. – Это был аванс, а цена этих исследований гораздо больше.

Адвокат Куспан отметил, что эти полтора миллиона тенге — именно те деньги, которые по версии следствия считаются похищенными профессором Сдыковым.

Кроме всего прочего, на процессе был допрошен свидетель со стороны защиты Зайнолла Самашев — заслуженный деятель науки Республики Казахстана, главный научный сотрудник Астанинского филиала Института имени Маргулана (г. Астана). Будучи в статусе свидетеля, профессор Самашев повел себя как эксперт и поведал суду о тонкостях археологии, в частности о том, что археологические раскопки без проведения последующих лабораторных исследований – бестолковое занятие.

— Раскопать артефакты и описать их сможет любой археолог, — говорит Зайнолла Самашев. – А для действительно качественной работы естественно нужны дальнейшие исследования – самая финансоёмкая часть раскопок.

На предыдущих судебных процессах выяснилось, что Мурат Сдыков, будучи материально ответственных за раскопки близ села Пойма экономил на наемных служащих – землекопах, оплачивая им по 2000 тенге за трудодень, вместо положенных 4000.( В ведомостях, в которых расписывались землекопы проставляли сумму 4000 тенге). Руководитель раскопок Денис Марыксин сообщил суду, что так археологи поступают постоянно, поскольку выделенных государством средств попросту не хватает для того, чтобы в дальнейшем исследовать найденные артефакты.

Напомним, профессора исторических наук, директора Областного центра истории и археологии Мурата Сдыкова обвиняют по статье 189, часть 3, пункты 1 и 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» в размере 2, 5 миллионов тенге.

Акмарал Шаяхметова