Хайдар Капанов — «Болашаковцы» имитируют политические процессы

14 марта 2017 года — в день Көрісу айт — глава государства произвел обновление в составе региональных акимов на западе, севере и двух областях центра Казахстана. Что это? Очередная ротация из числа резервистов, заслуживших, по выражению Айдоса Сырым эти назначения, или следствие новых и более глубоких тенденций ? Я склоняюсь ко второму.

Общий тренд нашего суверенного 25-летнего развития — это модернизация. С перестройкой прежде всего экономических основ общества:»сначала экономика,потом политика». Реформатор-премьер А.Кажегельдин с младотюрками в конце 90-х провел основные реформы — рынок, приватизация, денежно-кредитная и банковская, пенсионная и земельная реформы. Имеем что имеем.

В начале нулевых разразился политический кризис с требованиями политической демократизации. Вы ступили те же реформаторы-рыночники. Эту волну задавили по-восточному — где-то тихо, а в апогее противостояния -силовым методом с кровью. Политический режим приобрел те черты,которые сейчас имеем. Конституционные новации 1995, 1998 и 2007 года сработали на усиление президентско-исполнительной вертикали, а политический процесс обнажил изъяны и недостатки системы. Новое государство с клептократическими началами и общество в ее негражданском состоянии.

Такова судьба многих новых независимых государств.

Подтверждением тому африканские государства с 60-х годов прошлого века, добротный научный анализ которых сделал московский востоковед Леонид Гевелинг в работе «Клептократия»( власть воров).

Аналогичная картина и по постсоветским государствам.

Тренд модернизации теперь вновь актуализировался. Причем не только и не столько сугубо экономической, а именно политической. Социальным основанием тому должно послужить реализация приоритетной задачи президента о значительном увеличении доли малого и среднего бизнеса в национальной экономике на основе развития массового предпринимательства. То есть политическая воля четко заявлена. Создана переходная конституционная конструкция власти для баланса представительной и исполнительной ветвей.

Теперь необходимо новое качество кадрового потенциала. Расчет на «просвещенную» бюрократию, включая прошлогодний призыв болашаковцев в центральные и региональные органы власти, по большому счету не оправдался. По моему мнению, их деятельность свелась к имитации политического управления.

Глава государства определил свое видение: «пришла пора нового поколения руководителей». Я понимаю это как начало перехода к политической бюрократии — это лидеры, готовые брать на себя ответственность за принимаемые решения и способные взаимодействовать с различными слоями и группами общества. Без обмана и лицемерия! Как говорится, » процесс пошел»: под новый формат власти задействовали новый резерв из числа опытных и состоявшихся аппаратных работников Центра. Трое из администрации президента и один — из правительства, в возрасте 50 лет с более чем 20-летним управленческим опытом и, что особо важно, не замаранные коррупцией. Можно отметить их самодостаточность, харизматичность и открытость. Все они — Ералы Тугжанов,Ерлан Кошанов,Кумар Аксакалов и Малик Мурзалин обладают этими необходимыми качествами нового поколения управленцев.

Наиболее харизматичным,энергичным и я бы особо подчеркнул, государственномыслящим является Ералы Тугжанов. Наш земляк, выходец из научной среды — кандидат юриспруденции и доктор политологии, один из руководителей крупной Карагандинской области и в течении почти десяти лет ведущий руководитель Ассамблеи народа Казахстана. В разрешении межнациональных ситуаций проявил свои лидерские качества. Учитывая эти качества, президент, полагаю, назначил Тугжанова Е.Л. главой,отличающейся особой напряженностью Мангыстауской области.

*Хайдар Капанов, политолог, руководитель Научного центра «Батыс-Analytics»