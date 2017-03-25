В селе Косколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области заболел скот, передаёт телеканал «Хабар 24″.

По словам местных жителей, животные в подворьях отказываются от пищи и воды, наблюдается высокая температура. Несколько голов скота уже погибло.

В село выезжала специальная бригада ветеринаров из Уральска, взяты пробы на анализы. Их результаты будут известны в ближайшие дни.

По информации руководителя региональной ветеринарной инспекции Темирхана Конакбаева, известно, что скот поражён не ящуром.

«Все анализы направлены на лабораторное исследование, по предварительным диагнозам, это может быть пастереллёз либо ринотрахеит. Пало четыре животных. Принимаются все ветеринарные меры, причин для паники нет», – заверил в телефонном разговоре Конакбаев.

Как уверяют в региональной ветеринарной инспекции, ситуация держится под контролем.