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Опубликовано: Сб, Мар 25th, 2017
1 825 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральск приедет премьер-министр РК

Рабочий визит премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев в Западно-Казахстанскую область планируется 29 марта.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев

Об этом стало известно из источников в акимате Западно-Казахстанской области. Несмотря на то, что пресс-служба акимата ЗКО официально не подтверждает информацию о готовящемся визите премьер-министра, вечером в пятницу 24 марта пресс-служба запросила персональные данные главных редакторов местных изданий и собкорров республиканских СМИ в регионе (копии удостоверения личности и домашние адреса), что обычно происходит накануне приезда президента или главы правительства в регион.

В канцелярии премьер-министра эту информацию также не подтвердили, но не опровергли, сославшись на то, что подробную информацию о визите премьер-министра в тот или иной регион поступает накануне приезда и порекомендовали обращаться в пресс-службу акимата области. Также пока нет информации о том, какие объекты посетит премьер-министр в ходе своей поездки в ЗКО. Добавим, что глава правительства также посещает регионы во время назначения новых акимов областного уровня.

 

6 комментариев
  1. город:
    25 Март 2017 в 16:50

    Неужели очередная смена обл акима? На той неделе всё узнаем

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  2. Оливия:
    25 Март 2017 в 19:05

    Пусть посетит Мичурино. Посмотрит на состояние тамошних дорог….. На которые без слез не взглянешь

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  3. Спрведливость:
    25 Март 2017 в 19:29

    Радует, что пару дней можно будет спокойно пройти по тротуару в районе кафе » марина» .
    А то, на цетральном проспекте города, организовали базар.
    Невозможно нормально пройти по тротуару.
    Власти лишь в дни приезда 01-го, либо других высоких чинов.
    Вспоминают, что у них под носом, творится бардак.
    И быстро разгоняют, на пару дней. Далее все ворачивается на круги своя.

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  4. Дмитрий:
    25 Март 2017 в 21:30

    Новости о том, что жители, якобы, толкают в президенты, дошла до столицы. Будут чистить

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  5. Марат:
    25 Март 2017 в 23:04

    оливия, посмотрит и ничего не измениться

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  6. Нурес:
    25 Март 2017 в 23:26

    Орг.вопрос если одобрят в Акорде на след.неделе.

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