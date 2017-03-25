В Уральск приедет премьер-министр РК

Рабочий визит премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев в Западно-Казахстанскую область планируется 29 марта.

Об этом стало известно из источников в акимате Западно-Казахстанской области. Несмотря на то, что пресс-служба акимата ЗКО официально не подтверждает информацию о готовящемся визите премьер-министра, вечером в пятницу 24 марта пресс-служба запросила персональные данные главных редакторов местных изданий и собкорров республиканских СМИ в регионе (копии удостоверения личности и домашние адреса), что обычно происходит накануне приезда президента или главы правительства в регион.

В канцелярии премьер-министра эту информацию также не подтвердили, но не опровергли, сославшись на то, что подробную информацию о визите премьер-министра в тот или иной регион поступает накануне приезда и порекомендовали обращаться в пресс-службу акимата области. Также пока нет информации о том, какие объекты посетит премьер-министр в ходе своей поездки в ЗКО. Добавим, что глава правительства также посещает регионы во время назначения новых акимов областного уровня.