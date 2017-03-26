Открытую канализацию обнаружили в центре Уральска

Акмарал :Возле остановки «Гагарина» стоит открытая канализационная шахта. Внутри какие-то провода и вода с крошками льда. Никаких предупреждающих знаков нет, рабочих тоже нет. А вдруг дети упадут? Куда смотрит администрация города?