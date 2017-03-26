Погода +3oC
$316.56=
342.14=
5.52=
Опубликовано: Вс, Мар 26th, 2017
225 Картина дня / Народные новости

Открытую канализацию обнаружили в центре Уральска

 

Акмарал :Возле остановки «Гагарина» стоит открытая канализационная шахта. Внутри какие-то  провода и вода с крошками льда. Никаких предупреждающих знаков нет, рабочих тоже нет. А вдруг дети упадут? Куда смотрит администрация города?

20170326_114719

Один комментарий
  1. Горожанка:
    26 Март 2017 в 13:42

    Вот еще бы проверил куда ушли 4000000 выделенные на ямочный Ремонт, посыпали старым асфальтом со смесью льда по кутякова неделю назад засыпали , сегодня ехала опять яма на яме , и так везде , а деньги немалые

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-26
Утром3 ℃
Днем3 ℃
Вечером1.14 ℃
Ночью-5.14 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1023.73
Скорость ветра2.67 м/с
2017-03-27
Утром-2.82 ℃
Днем0.93 ℃
Вечером1.1 ℃
Ночью0.85 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1015.14
Скорость ветра3.57 м/с