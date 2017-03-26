Открытую канализацию обнаружили в центре Уральска

Опубликовано: Вс, Мар 26th, 2017
225 Картина дня / Народные новости
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|Давление
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|Скорость ветра
|3.57 м/с
Вот еще бы проверил куда ушли 4000000 выделенные на ямочный Ремонт, посыпали старым асфальтом со смесью льда по кутякова неделю назад засыпали , сегодня ехала опять яма на яме , и так везде , а деньги немалые