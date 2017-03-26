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Опубликовано: Вс, Мар 26th, 2017
1 025 ЗКО / Картина дня / Народные новости

ПДП-2 в Деркуле превратился в непроходимую топь

Пользователь сайта Нурлан прислал фото улиц ПДП-2 в посёлке Деркул. «Улицы посёлка превратились в непроходимую топь. Несколько машин застряли прямо на дороге посреди огромных луж. Хозяева оставили машины, так как извлечь имеет никакой возможности. Люди с трудом добираются до большой дороги пешком. Никаких откачивающих воду коммунальных служб нет», — сообщает автор фото.

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Один комментарий
  1. Абеке:
    26 Март 2017 в 20:57

    Вполне нормально, ну чего же Вы хотели, переехали сюда с сел и дайте Вам сразу же асфальт? Да тут в центре города есть улицы, которым более пятидесяти лет и до сих пор люди там ползают в лужах и грязи…

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