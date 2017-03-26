В России начались митинги «Он нам не Димон» – и задержания

На Дальнем Востоке и в Сибири начались митинги «Он нам не Димон», на которых участники призывают к борьбе с коррупцией и расследованию деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Во Владивостоке, по данным «ОВД-Инфо», на митинге против коррупции 26 марта полицейские задержали по меньшей мере 30 человек. Акция была организована на Привокзальной площади и не была согласована городскими властями. Местный сайт VL.Ru пишет, что на митинг пришли около тысячи человек. В ответ на массовые задержания митинг переместился к Фрунзенскому РОВД, куда отвезли арестованных.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ #ДимонОтветит.

https://www.youtube.com/watch?v=I2FhmpoHMiQ …

В Южно-Сахалинске на митинге задержаны как минимум пять человек, а после митинга — еще девять. в Комсомольске-на-Амуре задержаны шесть человек.

Антикоррупционные митинги, организованные Алексеем Навальным и его сторонниками, должны пройти в 84 городах, говорится на сайте оппозиционера. Из них шествия в более чем 20 городах – согласованы. Власти еще трех городов до сих пор не вынесли решения о проведении митингов.

Команде Навального удалось выиграть суды у местных администраций Новосибирска, Казани, Перми и Нижнего Тагила. Власти Москвы отказались согласовать шествие в центре города, предложив провести акцию на окраинах столицы. Навальный не согласился на альтернативные площадки и продолжает настаивать на демонстрации на Тверской улице. По данным телеканала «Дождь», полиция начнет задерживать людей только в том случае, если участники акции будут выходить за пределы пешеходной части Тверской.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в начале марта опубликовал расследование о недвижимости, возможно, принадлежащей главе правительства России Дмитрию Медведеву, и его возможной причастности к коррупции. В связи с отсутствуем реакции премьер-министра Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста. О намерении провести антикоррупционные митинги заявили активисты почти в 100 городах.

«Настоящее время»