Аудиторская проверка выявила множество финансовых нарушений в облспорте ЗКО
Об этом стало известно сегодня во время очередного судебного слушания по делу экс — начальника областного Управления физической культуры и спорта Тимура Шаяхметова.
Во время процесса был допрошен начальник финансово – экономического отдела при управлении спорта. Нурболат Клышев поведал суду, что Шаяхметов с первых дней начал давить на него и других сотрудников и вынуждал их уволиться по собственному желанию.
— Господин Шаяхметов предлагал уволиться мне, руководителю отдела высших достижений Акжану Ищанову и еще двум начальникам отделов, — говорит Нурболат Клышев. – Он сказал, что хочет создать собственную команду в управлении. Ни о каких доверительных отношениях между нами не может идти и речи.
Далее начальник финансового отдела пояснил суду, как он чуть не стал винтиком в системе поборов и взяток облспорта.
— В какой-то момент Тимур Шаяхметов предложил мне заниматься поборами с тренеров, — рассказывает Клышев. – Но я отказался. Разговор между нами был короткий: поступило предложение, я его отклонил.
— Согласитесь, что такие предложения поступают только тем людям, между которыми имеются доверительные отношения, а между вами и Шаяхметовым не было таких отношений? — спросил адвокат Саян Жунисбаев. – Так почему же он вам сделал такое предложение?
— Я не знаю, — ответил Нурболат Клышев.
— Пытались ли вы бороться со своим начальством? — продолжил допрос Саян Жунисбаев.
— Да, мы писали коллективную жалобу в облакимат, — говорит Клышев. — Дошла она или нет до акимата, я не знаю.
— Слышали ли вы, что в облспорте происходят поборы со стороны руководства? – продолжил опрос адвокат Жунисбаев.
— Такие разговоры были только на уровне слухов, — ответил Клышев. – Однажды ко мне зашел старший тренер области по волейболу Сергей Казак и начал мне жаловаться, что дети сидят в городе, на 35 человек билеты на соревнования купить не на что, что же делать? Тогда я сказал ему, что другие тренера «откатывают» проценты и ездят.
Стоит отметить, что во время длительного, почти часового допроса Нурболат Клышев заметно нервничал, покраснел и почти на пять вопросов отвечал, что не помнит или не знает ответа. Сразу же после его опроса второй адвокат Тимура Шаяхметова Галымжан Ищанов ходатайствовал о приобщении к материалам дела результаты аудиторской проверки, согласно которым в облспорте были выявлены многочисленные нарушения. Большинство из них связано с работой отдела финансов.
Судебный процесс в отношении экс-главы облспорта продолжится сегодня, после обеда. «УН» продолжает отслеживать события.
Напомним, в декабре прошлого года руководитель областного Управления физической культуры и спорта Тимур Шаяхметов, а также руководитель отдела высших достижений при том же ведомстве Акжан Ищанов были задержаны антикоррупционным бюро по подозрению во взяточничестве. Чуть позже Акжана Ищанова отпустили в связи с его деятельным раскаянием.
P.S: Данная новость не отображает полностью допрос начальника финансово – экономического отдела при управлении спорта Нурболата Клышева. Полную версию вы можете прочитать в следующем номере «УН» в рубрике «Криминал».
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Поэтому и бегут спортсмены туда, где лучше -вор на воре……
ПрОклятая должность.
Причём печальная участь предшественников, почему-то, совершенно ни чему не учит новоиспечённых бастыков! Прут той же стезёй, в том же направлении с закономерным итогом.
Что ЭТО?
В далёком детстве довелось наблюдать такую картину — по перегону несётся «товарняк», ему на перерез тупо прёт отара баранов. Результат рандеву закономерен. Но что самое поразительное — бараны как пёрли под состав, так и продолжали переть, не смотря на то, что прекрасно видели что происходит с их соплеменниками впереди. С одной стороны состава , упрямые, тупые бараны лезли под колёса а с другой стороны состава их расчленённые тушки разлетались по насыпи.
Ещё помню как сидя на рельсах рыдал пастух и как подсуетившиеся свидетели и жители близстоящих бараков, воровато оглядываясь, растаскивали парное
мясо по сусекам.
Вот и нынешняя ситуация с этой проклятой должностью вызывает у меня прямые ассоциации с описанным выше эпизодом моего далёкого детства.
БАРАНЫ РУЛЯТ…..