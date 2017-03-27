Аудиторская проверка выявила множество финансовых нарушений в облспорте ЗКО

Об этом стало известно сегодня во время очередного судебного слушания по делу экс — начальника областного Управления физической культуры и спорта Тимура Шаяхметова.

Во время процесса был допрошен начальник финансово – экономического отдела при управлении спорта. Нурболат Клышев поведал суду, что Шаяхметов с первых дней начал давить на него и других сотрудников и вынуждал их уволиться по собственному желанию.

— Господин Шаяхметов предлагал уволиться мне, руководителю отдела высших достижений Акжану Ищанову и еще двум начальникам отделов, — говорит Нурболат Клышев. – Он сказал, что хочет создать собственную команду в управлении. Ни о каких доверительных отношениях между нами не может идти и речи.

Далее начальник финансового отдела пояснил суду, как он чуть не стал винтиком в системе поборов и взяток облспорта.

— В какой-то момент Тимур Шаяхметов предложил мне заниматься поборами с тренеров, — рассказывает Клышев. – Но я отказался. Разговор между нами был короткий: поступило предложение, я его отклонил.

— Согласитесь, что такие предложения поступают только тем людям, между которыми имеются доверительные отношения, а между вами и Шаяхметовым не было таких отношений? — спросил адвокат Саян Жунисбаев. – Так почему же он вам сделал такое предложение?

— Я не знаю, — ответил Нурболат Клышев.

— Пытались ли вы бороться со своим начальством? — продолжил допрос Саян Жунисбаев.

— Да, мы писали коллективную жалобу в облакимат, — говорит Клышев. — Дошла она или нет до акимата, я не знаю.

— Слышали ли вы, что в облспорте происходят поборы со стороны руководства? – продолжил опрос адвокат Жунисбаев.

— Такие разговоры были только на уровне слухов, — ответил Клышев. – Однажды ко мне зашел старший тренер области по волейболу Сергей Казак и начал мне жаловаться, что дети сидят в городе, на 35 человек билеты на соревнования купить не на что, что же делать? Тогда я сказал ему, что другие тренера «откатывают» проценты и ездят.

Стоит отметить, что во время длительного, почти часового допроса Нурболат Клышев заметно нервничал, покраснел и почти на пять вопросов отвечал, что не помнит или не знает ответа. Сразу же после его опроса второй адвокат Тимура Шаяхметова Галымжан Ищанов ходатайствовал о приобщении к материалам дела результаты аудиторской проверки, согласно которым в облспорте были выявлены многочисленные нарушения. Большинство из них связано с работой отдела финансов.

Судебный процесс в отношении экс-главы облспорта продолжится сегодня, после обеда. «УН» продолжает отслеживать события.

Напомним, в декабре прошлого года руководитель областного Управления физической культуры и спорта Тимур Шаяхметов, а также руководитель отдела высших достижений при том же ведомстве Акжан Ищанов были задержаны антикоррупционным бюро по подозрению во взяточничестве. Чуть позже Акжана Ищанова отпустили в связи с его деятельным раскаянием.