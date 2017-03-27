Главному археологу ЗКО угрожали расправой

Эта деталь выяснилась сегодня, в Уральском уголовном суде, где начался допрос Мурата Сдыкова.

— Почему вы платили наемным служащим — землекопам по 2000 тенге, вместо положенных 4000? Почему вы давали подписывать пустые бланки?, — задал свой вопрос прокурор Артур Шокпанов

— Дело в том, что в смете расходов заработная плата, как расход не предусматривался, — ответил профессор Сдыков. — Оплата входит в графу » полевое довольствие». Мы сразу предупредили рабочих, что будем платить по 2000 тенге, ведь в полевое довольствие входит не только оплата рабочим, но и другие расходы — наём бульдозера, обеспечение хозяйственных нужд и прочее. Я никого не обманул, всем заплатил и обеспечил необходимым для работы. Что касаемо пустых бланков, заметьте, что это не зарплатные ведомости, а бланки получения полевого довольствия.

Со слов профессора Сдыкова, он не скрывает, что экономил деньги в пользу проведения дальнейших исследований находок.

— Я всегда так делаю, — поясняет профессор Сдыков. — Я всегда всеми путями добиваюсь проведения исследований. Для исследования городища » Жайык» мы ждали денег 10 лет. И дождались. На науку выделяют мало денег, мы экономим по всякому- где — то рабочих меньше наймем, где — то по дружбе договариваемся о бесплатных исследованиях, где — то выбиваем скидки.

— Если вы были уверены в том, что всё сделали правильно, то почему же, когда к вам пришел ваш бывший рабочий Руслан Сатаев, вы отдали ему деньги, которые были должны по ведомости? — продолжил допрос государственный обвинитель.

— Он зашел ко мне и сказал, что он дважды судим, ему нечего терять, — поведал Мурат Сдыков. — Он мне угрожал. Мне пришлось отдать ему деньги, потому что я боялся за жизнь и здоровье своей семьи.

Кроме всего прочего на суде выяснилось, что в уголовном деле имеют место быть математические неточности. Опрос Мурата Сдыкова продолжится завтра. «УН» отслеживает события.

Напомним, директора центра истории и археологии, 60- летнего Мурата Сдыкова обвиняют в хищении двух с половиной миллионов из госказны. Сам Сдыков вину не признает.

P.S: Данная новость содержит лишь фрагмент допроса Мурата Сдыкова. Другие подробности этого громкого процесса читайте в свежем номере » УН»

Акмарал ШАЯХМЕТОВА