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Опубликовано: Пн, Мар 27th, 2017
488 ЗКО / Картина дня

Главному археологу ЗКО угрожали расправой

Эта деталь выяснилась сегодня, в Уральском уголовном  суде, где начался допрос Мурата Сдыкова.

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—  Почему вы платили наемным служащим — землекопам по 2000 тенге, вместо положенных 4000? Почему вы давали подписывать пустые бланки?, — задал свой вопрос прокурор Артур Шокпанов
— Дело в том, что в смете расходов заработная плата, как расход не предусматривался, — ответил профессор Сдыков. — Оплата входит в графу » полевое довольствие». Мы сразу предупредили рабочих, что будем платить по 2000 тенге, ведь в полевое довольствие входит не только оплата рабочим, но и другие расходы — наём бульдозера, обеспечение хозяйственных нужд и прочее. Я никого не обманул, всем заплатил и обеспечил необходимым для работы. Что касаемо пустых бланков, заметьте, что это не зарплатные ведомости, а бланки получения полевого довольствия.
Со слов профессора Сдыкова, он не скрывает, что экономил деньги в пользу проведения дальнейших исследований находок.
— Я всегда так делаю, — поясняет профессор Сдыков. — Я всегда всеми путями добиваюсь проведения  исследований. Для исследования городища » Жайык» мы ждали денег 10 лет. И дождались. На науку выделяют  мало денег, мы экономим по всякому-  где — то рабочих меньше наймем, где — то  по дружбе договариваемся о бесплатных  исследованиях, где — то выбиваем скидки.
— Если вы были уверены в том, что  всё сделали правильно, то почему же, когда к вам  пришел ваш бывший рабочий Руслан Сатаев, вы отдали ему   деньги, которые  были должны  по ведомости? — продолжил допрос государственный обвинитель.
— Он зашел ко мне и сказал, что он дважды судим, ему нечего терять, — поведал Мурат Сдыков. — Он мне угрожал. Мне пришлось отдать ему деньги, потому что я боялся за жизнь и здоровье своей семьи.
Кроме всего прочего  на суде выяснилось, что в уголовном деле имеют место быть математические  неточности. Опрос Мурата Сдыкова продолжится завтра. «УН» отслеживает  события.
Напомним, директора  центра истории и археологии, 60- летнего Мурата Сдыкова обвиняют в хищении двух с половиной миллионов из госказны. Сам Сдыков вину не признает.

P.S:  Данная новость содержит лишь фрагмент допроса Мурата Сдыкова. Другие подробности  этого громкого процесса читайте в свежем номере » УН»
Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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