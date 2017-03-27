Коллектив уральского «Водоканала» требует от руководства области и прокуроров проверить деятельность руководства предприятия

Тридцать ведущих специалистов ТОО «Батыс Су Арнасы» написали открытое письмо акимам области и города, а также в гор и облпрокуратуры с просьбой проверить деятельность своего доверительного управляющего – ТОО «Водные ресурсы-маркетинг».





«Водоканальцы» бьют тревогу по поводу того, что доверитель буквально на их глазах разваливает предприятие.

Сокращение опытных специалистов, невыполнение инвестпрограммы по капремонту водопроводов, уменьшение объёмов замены ветхих сетей ровно в 40 раз – вот основные претензии специалистов к новому владельцу.

— Тендер по передаче ТОО «Батыс Су Арнасы» был проведён с нарушениями, — пишут они в своём письме. – Изначально участниками тендера были предприятия, аффилированные ТОО «ВРМ» (т.е. те, у которых те же учредители – прим. ред.). По факту тендер от 19 января 2016 года был признан несостоявшимся, но почему-то его победителем стало ТОО «Водные ресурсы-маркетинг».

Для коллектива «Водоканала» до сих пор остаётся загадкой, как первые руководители области могли допустить к тендеру предприятие, созданное лишь в октябре 2015 года, в штате которого числится всего 1 человек?! Ведь по условиям конкурса участвовать в нём должны лишь фирмы, имеющие опыт управления «Водоканалами» (причём теми, которые обслуживают население численностью не менее 250 тысяч человек).

Ещё больше их возмущает тот факт, что доверитель взял под свою полную финансовую ответственность предприятие стоимостью в 11 миллиардов(!) тенге, имея в своём уставном фонде всего 100 тысяч тенге(!)

«На работу берут «своя-моя»

— Всего за год доверительный управляющий Александр Мироненко создал в коллективе нездоровую атмосферу, — пишут сотрудники «Батыс Су Арнасы». – Он ежедневно устраивает психологический прессинг и травлю работников, пугает людей увольнениями. Открыто говорит, что все наши специалисты слабые, некомпетентные, хотя многие из них проработали на предприятии не один десяток лет. За 2016 год у нас были сокращены 9 рабочих и замдиректора по сбыту. Зато директор Шунаев тут же создал 11 новых штатных единиц управленческого персонала, на которые он, по его же словам, принял своих людей. Эти «свои люди» не имеют профильного образования, опыта работы, но получают высокие оклады.

Отдельно коллеги пишут об увольнении главного инженера «Водоканала» Михаила Горохова, который проработал на предприятии более 30 лет.

— Этот человек прошёл путь от рядового мастера до главного инженера, знает предприятие «от и до», пользуется авторитетом среди рабочих и специалистов, — рассказывают в своём письме «водоканальцы». – Но… Мироненко и Шунаев не ценят кадры предприятия, не повышают в должностях, а только увольняют проверенных специалистов. Стратегическая безопасность города под угрозой, потому что в «Водоканал» приходят работать случайные люди, которые ничего не смыслят в вопросах обеспечения населения водой.

Из «Водоканала» выкачивают деньги

Отдельно специалисты «Батыс Су Арнасы» остановились на финансовых махинациях и нарушениях на их предприятии.

— Согласно принципам государственно-частного партнёрства должно происходить объединение ресурсов государства и частного партнёра для развития систем жизнеобеспечения населения, — рассуждают они. — Но… по факту у нас происходит хищение государственных средств: не вкладывая ни копейки собственных денег в модернизацию «Водоканала», доверительный управляющий просто выкачивает из него всю прибыль. Если за 2015 год собственными силами наше предприятие заменило 10 километров сетей, то уже в 2016 году – всего 250 метров.

Специалистов волнует то обстоятельство, что сейчас у «Водоканала» появился ещё один доверительный управляющий – некая фирма ТОО «Казахстанские коммунальные сети» (далее «ККС»). О её появлении в доверителях коллектив узнал случайно, выяснилось, что ТОО «ВРМ» просто вошло в состав «ККС».

— Руководитель «ККС» Прокудин приложил все усилия по срыву капитального ремонта 8,1 километра инженерных сетей водопровода, — пишет коллектив «Водоканала». – Он привлекает к выполнению ряда работ сторонние фирмы, платит им деньги, хотя некоторые объёмы мы могли бы выполнить сами. Но тогда у него не будет возможности брать «откаты».

За 2016 год «Батыс Су Арнасы» практически перестало проводить полноценные тендеры. Все закупки предприятие осуществляет методом выбора одного источника.

— Все схемы закупок из одного источника тщательно отработаны. Все заказы пишутся под конкретных поставщиков – это алматинские фирмы, к которым Прокудин благоволит и требует перечислять деньги за объёмы работ, которые они ещё даже не выполнили, — констатируют возмущённые работники «Водоканала».

Сотрудники «Батыс Су Арнасы» бьют тревогу по поводу того, что сложившаяся ситуация на предприятии может привести к ухудшению финансовой ситуации на предприятии и в итоге «к чертям собачьим» полетит план по ремонту водопроводов, а в результате уральцы лишатся возможности пить чистую питьевую воду.

— Примите меры, проведите проверку деятельности ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» за 2016-2017 год. Доверительный управляющий приносит нашему предприятию только убытки, «Водоканал» нужно спешно возвращать государству, — резюмируют сотрудники «Водоканала».

Людмила КАЛАШНИКОВА

ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» зарегистрировано в г. Шымкент. В 1998 году эта частная компания приватизировала шымкентское коммунальное предприятие «Водоканал». Одним из главных собственников предприятия является Анарбек Орман, экс-аким г. Шымкент. С 2009 по 2012 годы А. Орман работал председателем Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В конце 2016 года председатель общественного объединения по защите прав потребителей Уральска Владимир Ефремов обратился с заявлением к прокурору области. В частности, Ефремов отмечал, что потребителей города возмущает передача в доверительное управление городского «Водоканала». «Внимательно изучив договор, мы не нашли ни одного пункта, где бы говорилось об использовании новейших технологий по очистке воды — частный управляющий не даёт никаких предложений по замене дешёвого хлора. Ничего не вкладывая в предприятие, эта команда расчитывает только на прибыль. Всё это провернули под давлением бывшего акима области Нурлана Ногаева. Как когда-то хотели умыкнуть городскую ТЭЦ, сейчас раздербанивают «Водоканал». Прошу вас вмешаться в данную ситуацию и отменить эту передачу коммунального объекта в частные руки», — значится в этом обращении общественника. Насколько нам известно, прокуратура ничего не ответила Ефремову на его заявление.

Читать по теме:

В ЗКО аким пригрозил вернуть «Батыс Су Арнасы» на баланс государства, если управляющая компания сорвет программу ремонта

Акимат ЗКО не обсуждал с депутатами маслихата решение передать ТОО «Батыс Су арнасы» в доверительное управление

Компания «Водные ресурсы-маркетинг. Уральск» получила в управление ТОО «Батыс Су арнасы»

Акимат ЗКО выставил ТОО «Батыс Су Арнасы» на тендер