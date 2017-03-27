Минздрав РК не окажет детям из села Берёзовка в ЗКО помощь в лечении

Согласно ответу, пришедшему родителям отравившихся детей из Департамента организации медпомощи Минздрава и соцразвития РК, все школьники уже обследованы и не нуждаются в дополнительной врачебной помощи.

Об этом «УН» сообщил Сергей Соляник, консультант Crude Accountability, со-координатор Коалиции «Дети или нефть?».

По его словам, ещё в прошлом году родители 11 детей из села Берёзовка, которые получили серьёзное отравление в результате аварии на нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак в ноябре 2014 года, написали письмо президенту страны Н.Назарбаеву. В этом письме они просили обеспечить возможность лечения ребят за границей, так как они продолжают болеть, но адекватную помощь в стране не получают. Письмо родителей 11 детей Березовки было поддержано известными экологами, лауреатами премии Голдмана (экологического эквивалента Нобелевской премии) из 29 стран.

Буквально в конце прошлой недели берёзовские школьники и их родители получили ответ на своё письмо. В нём, в частности, говорится: «…лечение и обследование детей оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в полном объеме… В июле 2016 года в консультативно-диагностической поликлинике Западно-Казахстанской областной детской многопрофильной больницы производился осмотр детей села Березовка главными внештатными специалистами, по заключению которых показаний в консультациях международных специалистов и в лечении за рубежом нет».

— Однако лишь один ребенок, чьи родители подписали письмо к властям, проходил указанный осмотр, — отмечает Сергей Соляник. — По словам матери пострадавшей девочки, Зульфии Кусмангалиевой, осмотр носил формальный характер, и они не получили письменных результатов на руки. Остальные родители отказались от такого обследования, так как не доверяют местным медикам. До сих пор дети этих людей не могут получить от официальной казахстанской медицины ни точного диагноза, ни соответствующего бесплатного лечения. Хотя известно, что, отказывая детям в помощи, некоторые местные чиновники находят возможность использовать бюджетные средства на дорогие автомобили. Например, аким Западно-Казахстанской области, где живут пострадавшие дети, Алтай Кульгинов с этого года пересел на служебную машину за 169 тыс. долларов. За эти деньги можно было бы не только обследовать 11 детей в Израиле, но еще и на лечение осталось бы.

Напомним, 28 ноября 2014 года 25 детей поселка Березовка Западно-Казахстанской области, находящейся в непосредственной близости к одному из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений Карачаганак, упали в обморок в школе, у них начались сильные судороги, головокружения, скачки давления, сильная головная боль. Накануне на месторождении произошла авария. С тех пор дети продолжают серьезно болеть. Некоторым из них, чьи родители смогли найти средства на платные медицинские услуги, в России и частной клинике Казахстана поставлен диагноз: «Токсическое отравление головного мозга» («Токсическая энцефалопатия») – тяжелое и неизлечимое полностью заболевание. В конце 2015 года началось переселение поселка в соседний город Аксай, которого они добивались 14 лет.

Коалиция «Дети или нефть?» призывает компании Chevron, Eni, BG Group (теперь Shell), Лукойл и КазМунайГаз, входящие в консорциум КПО Б.В., эксплуатирующий Карачаганак, и власти Казахстана взять на себя ответственность за трагедию, признать, что произошло токсическое отравление в результате аварии на месторождении, и в соответствии с этим обследовать, лечить и компенсировать ущерб здоровью детям Березовки.