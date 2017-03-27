Московская полиция спровоцировала конфликт с Великобританией

В Москве во время акции 26 марта полиция умудрилась избить несовершеннолетнего британский школьника. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Учащийся одной из московских частных школ Грегори Хилл 26 марта не участвовал в акции и просто выходил из метро Белорусская в районе двух часов дня. Там на него набросились сотрудники полиции и задержали с применением силы.

Причиной задержания, со слов родителей подростка, стал его отказ показывать полицейским документы: «Документы есть? — Нет. — Обязаны носить. — Не обязан».



После этого несколько полицейских сбили юношу на асфальт и начали бить. «У Гриши синяки из-за того, что один полицейский прижимал его голову к земле, а второй бил в пах и по ребрам. Поражают комментарий мэрии о том, что полиция вела себя грамотно и обеспечила безопасность при большом скоплении народа. Эту „грамотность“ мы видим на гришином лице», — рассказали родители.

Родители Грегори Хилла готовят жалобы в ГУВД и Британское посольство.

Задержания у метро Белорусская производил Второй Отдельный батальон полиции, «закаленный» в подавлении оппозиционных акций, начиная с митингов на Триумфальной площади в 2010 году.

«Открытая Россия»