«Школьники» Санкт-Петербурга: или Чем закончился мирный митинг. Митинг в Санкт-Петербурге, который считали самым мирным, все-таки закончился задержаниями молодежи и теперь прозван «школьным».

Митинг в Санкт-Петербурге, который в середине дня 26 марта из-за мирного поведения полиции еще называли мирным, закончился показательными задержаниями более ста человек, многие из которых несовершеннолетние. После этого в социальных сетях помимо хэштега #ДимонОтветит появился новый #школьники.

Начался митинг на Марсовом поле, на улицы вышло более десяти тысяч человек. Затем митингующие прошли к Зимнему на Дворцовой площади, откуда шествие растянулось вдоль всего Невского, скандируя: «Путин — вор», «Один за всех и все за одного», «Мы вас не боимся».

Все это время полиция и ОМОН вели себя отстраненно, даже после того, как в силовиков кинули горящие файеры на Дворцовой, они предпочли отойти в сторону, а не задержать виновных. Однако около 18 часов к Московскому вокзалу подъехали несколько машин ОМОНа и рандомно окружили часть шествия, которое застряло между двумя светофорами между Гончарной и Староневским проспектом.

«Полиция с народом»

Когда ОМОН начал окружать часть толпы, люди стали скандировать: «Полиция с народом». Тем, кто в кольце не оказался, ОМОНовцы говорили немедленно разойтись, добавляя, что им «слишком много было сегодня позволено». Люди продолжали кричать: «Мы вас не боимся», бойцы переговаривались между собой о том, что надо показать толпе, как нужно бояться, после чего многих стали задерживать достаточно жестко.

По предварительным оценкам, в Санкт-Петербурге задержали более 130 человек, несколько из них — несовершеннолетние школьники. Вместе с митингующими задержали журналистов из «Делового Петербурга» и «Новой газеты».

Многие бойцы достаточно охотно позировали перед камерами и говорили, что войдут в историю, однако один из ОМОНовцев угрожал корреспонденту DW во время съемки, приказав «убираться со своим фотоаппаратиком», потому что «рядом дорога, под машину можно попасть, а причину, почему это случилось, мы придумаем».

Зеленые кексы

Митинг начался в 14 часов на Марсовом поле творчески: люди раскрашивали лица и руки в зеленый цвет (в знак солидарности с Алексеем Навальным, которому вылили в лицо зеленку во время открытия его предвыборного штаба в Барнауле. — Ред.), раздавали зеленые кексы.

Люди приходили с резиновыми уточками и плакатами, выступающих не было, но все активно подхватывали лозунги друг за другом: «Сами вы держитесь», «Хватит молчать, пора кричать», «Вор должен сидеть в тюрьме», «Медведева в отставку», «Россия без Путина».

«Я не согласен с тем, что делает наша власть, что в правительстве сидят люди, которые оторвались от народа, которые находятся во главе государства только ради личной выгоды, — рассказывает 18-летний Денис. — Мы хотим добиться хоть какого-нибудь ответа, а в государственных СМИ тишина, как будто все загерметизировали. За Навальным я смотрю, буду ли голосовать за него, пока не знаю».

Митинг был несанкционированный, однако полиция вначале вела себя отстраненно и никого не задерживала, а на вопросы журналистов отвечала, что не знает, что происходит, дескать, «все против всех». На митинг вышло около 10 тысяч человек, в основном очень молодые ребята, которые посмотрели фильм Навального в соцсети «ВКонтакте». Рядом проходил митинг НОД, так называемое патриотическое «Национально-освободительное движение», из 50 человек.

«Посмеяться над патриотами»

Многие подростки подходили и разговаривали с казаками и другими НОДовцами. Спрашиваю одного из них, Юру, которому 18 лет, зачем он пришел? «Вам сказать честно? Мы пришли посмотреть, что происходит, имеет ли это смысл, посмеяться над патриотами, их речи довольно забавны. Они — дети СССР, когда было принято верить телевизору, и они по привычке верят. Если будет возможность голосовать за Навального, я тогда и подумаю, пока ответить не могу», — отвечает юноша.

Разговаривал Юра с Надеждой, активисткой НОДа, которая призывала ребят вступить в их отряд, сетуя, что молодежи нет, одни бабушки: «Мы за Путина. Фильм? Не интересует, я сама из Донбасса, и уверена, что войну там начали американцы и Европейский Союз! Я тогда жила сама в Италии, но по политическим мотивам бросила все и вернулась! Там такое вранье показывали по телевизору, такую грязь лили на Путина, что я не выдержала, мне нужны были их баксы и евро, я приехала в Россию, я за Россию. В России лучше, тепло, а у них отопление дорогое, они платят 800 евро. Я приехала и месяц плакала под песню «Я люблю тебя, Россия». Что виноградники у Медведева в Италии? Да врут все!, — спорила Надежда с молодежью.

Гражданская позиция

«Я здесь, потому что у меня есть гражданская позиция. То, что у нас в стране есть только либо нищие, либо миллиардеры, это ненормально, — в свою очередь рассказала 80-летняя Лариса Глебовна. — Власть использует свое положение, ворует и обманывает, у нас совершенно дикая ситуация, не прийти сюда, не высказать свою позицию с этими же кроссовками не постоять — это невозможно. Я пережила блокаду Ленинграда, а сейчас происходит война власти против своего населения. Эта власть должна занять место, которое должна занимать, сами понимаете где».

Когда толпа переместилась на Невский и продолжала скандировать: «Россия без Путина», «Медведева в тюрьму» некоторые прохожие выкрикивали, что и сами бы воровали, если бы были Медведем, кто-то предполагал, что тысячи людей вышли за то, что им пообещали «пивко». После начала задержаний прохожие реагировали по-разному: кто-то поддерживал морально ребят, которых уводили в машины, кто-то старался обойти подальше.

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