В Казахстане хотят ввести смертную казнь за причинение «тяжкого вреда жизненно важным интересам» страны

В Казахстане предлагают ввести ответственность за причинение «тяжкого вреда жизненно важным интересам» страны. Осуждённых по этой статье будут наказывать лишением свободы сроком от 15 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью с конфискацией имущества и лишением гражданства.

О каких именно «жизненно важных интересах» идёт речь, в документе не поясняется. Поправки в Уголовный кодекс подготовили в Министерстве юстиции Казахстана. Вскоре в документе появится новая статья 184-1 «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества». Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Отметим, поправки введут в соответствии с нормами Конституции Казахстана. Сейчас они находятся на публичном обсуждении.

Kazday