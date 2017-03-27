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Опубликовано: Пн, Мар 27th, 2017
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В Москве на акции «Он нам не Димон» задержали 933 человек

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Полиция Москвы задержала более 900 человек во время несогласованной акции «Он нам не Димон», во время которой участники призвали премьер-министра России Дмитрия Медведева ответить на обвинения в коррупции

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Всего в Москве задержали 933 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» по состоянию на 23:59 26 марта. На сайте МВД в шесть часов вечера сообщалось, что задержаны «около 500 человек». Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников позже сообщил, что полицейские задержали более 600 человек, но отметил, что это не окончательные данные.

Полиция задержала организатора акции, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Его обвинили по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и/или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и арестовали до заседания Тверского суда Москвы, который в 9 утра 27 марта рассмотрит дело Навального. Оппозиционеру грозит до 15 суток ареста.

По оценке МВД, на акцию в Москве вышли 8 тысяч человек. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит о 25-30 тысячах человек в Москве и 150 тысячах в целом по России. Очевидцы оценили число участников в Москве в 15 тысяч.

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Следственный комитет России возбудил дело по 317-й статье УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) после того, как участник акции в Москве «в полете с ноги» проломил череп омоновцу.

Кроме Москвы акции прошли в еще нескольких десятках городах России. В Петербурге несколько тысяч человек устроили митинг на Марсовом поле, после чего часть протестующих вышла на Дворцовую площадь, а оттуда по тротуарам дошла до площади Восстания. В Петербурге задержали более 130 человек.

В этот же день полиция Москвы задержала всех сотрудников ФБК. Главу федерального штаба Навального Леонида Волкова заподозрили в том, что он допустил экстремистские высказывания во время онлайн-трансляции протестных акций. Остальных сотрудников фонда обвинили в неповиновении полицейским и оставили в отделении до утра.

Протесты в Москве и других городах России начались после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава правительства пока не комментировал выдвинутые обвинения.

Сноб

Один комментарий
  1. Гизат:
    27 Март 2017 в 9:33

    Там тоже как «у нас» — на одну слабую девушку четыре здоровых полицейских набросились!

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