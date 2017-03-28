Как у нас дороги делают (ВИДЕО)
Пользователь: Darkhan Utemisov
Пользователь: Darkhan Utemisov
|Утром
|1 ℃
|Днем
|2.38 ℃
|Вечером
|1.37 ℃
|Ночью
|2.05 ℃
|Влажность
|100 %
|Давление
|hPa 1007.08
|Скорость ветра
|7.97 м/с
|Утром
|0.93 ℃
|Днем
|1.14 ℃
|Вечером
|-2.73 ℃
|Ночью
|-3.39 ℃
|Влажность
|100 %
|Давление
|hPa 998.47
|Скорость ветра
|11.82 м/с
То же мне новость! Если вы не заметили, это они не асфальт новый кладут, а ямы латают щебнем и старым асфальтом. Я считаю что это хоть и временная мера, но хорошая. Потому что хоть и временно, но приятнее ездить, чем по ямам и ухабам. ИМХО
У вас немного лучше делают, я имею в виду чище и аккуратнее, чем в таскале. Здесь в посёлке тупо глыбы старого асфальта закидывают каждую осень, а сейчас и проехать трудно, я про дорогу на переезде, и напротив школы им Алтынсарина.