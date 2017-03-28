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Опубликовано: Вт, Мар 28th, 2017
263 Народные новости / Уральская неделя - архив

Как у нас дороги делают (ВИДЕО)

Пользователь: Darkhan Utemisov

2 комментария
  1. Ермек:
    28 Март 2017 в 12:03

    То же мне новость! Если вы не заметили, это они не асфальт новый кладут, а ямы латают щебнем и старым асфальтом. Я считаю что это хоть и временная мера, но хорошая. Потому что хоть и временно, но приятнее ездить, чем по ямам и ухабам. ИМХО

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  2. Nick:
    28 Март 2017 в 12:07

    У вас немного лучше делают, я имею в виду чище и аккуратнее, чем в таскале. Здесь в посёлке тупо глыбы старого асфальта закидывают каждую осень, а сейчас и проехать трудно, я про дорогу на переезде, и напротив школы им Алтынсарина.

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