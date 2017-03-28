Минюст предлагает лишать гражданства Казахстана за «возбуждение розни»

Наказание по 174-й статье Уголовного кодекса «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» может включать также лишение гражданства Казахстана, заявили сегодня на брифинге в Министерстве юстиции. Это и другие предложения включены в законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Сейчас по статье 174 наказывают лишением свободы на срок от пяти до десяти лет тюрьмы. Наказание в виде утраты гражданства в Казахстане в настоящее время предусмотрено за участие в вооруженных конфликтах.

Министерство юстиции наказывать лишением гражданства предлагает ещё «за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан». Директор департамента законодательства Министерства юстиции Дархан Игембаев говорит, что понятие «за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан», по которым может последовать лишение гражданства, предполагается включить в 15 статей Уголовного кодекса.

По словам заместителя министра юстиции Зауреш Баймолдиной, окончательную точку в этом вопросе будет ставит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, если законопроект будет одобрен парламентом и поступит ему на подпись.

— Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной и религиозной розни — статья. Три части в этой статье. Естественно, мы сейчас не предлагаем вводить во все три части. Это наше предположение, что, возможно, попадает под важные жизненные интересы, почему? Разжигание национальной розни, народ-то должен быть единым. Если будет разжигаться национальная рознь, — какое это государство? Это посягательство на государственное устройство, в моем понимании, на устои общественной жизни того или иного государства. В конечном итоге это приведет к распаду этого государства, поэтому здесь я не вижу никакого устрашения, — говорит Зауреш Баймолдина.

Проект законопроекта опубликован на сайте «Открытые НПА». В Министерстве юстиции говорят, что это уже его второй вариант, и законопроект пока находится в процессе дискуссии.

4 апреля в Министерстве юстиции планируют провести заседание межведомственной комиссии, после которого власти обещают представить общественности окончательный проект закона.

«Азаттык»