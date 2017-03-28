Стала известна реальная сумма предполагаемых хищений главным археологом ЗКО

Исходя из ответов Мурата Сдыкова на прокурорский допрос, сумма предполагаемых хищений профессором равняется нулю.

Об этом стало известно сегодня во время очередного слушания по делу, на котором продолжился допрос подсудимого.

— Мне вменяется хищение двух с половиной миллионов тенге, — говорит Мурат Сдыков. – Учитывая то, что полтора миллиона были возвращены, остается чуть меньше миллиона тенге. Этот миллион – моя личная заработная плата, заработная плата водителей и нескольких сотрудников Центра истории и археологии.

Судья Гульнар Гиматудинова, выслушав выступление подсудимого, удовлетворила ходатайство его защиты — на следующем судебном заседании будет допрошен эксперт, который высчитывал сумму предполагаемых хищений.

Напомним, во время предыдущего процесса адвокат Сдыкова Абзал Куспан сообщил суду, что в ходе досудебного разбирательства Российской Академией наук в Центр истории и археологии были возвращены 1 520 000 тенге.

— Данные средства мой подзащитный направил в Академию наук для проведения лабораторных исследований находок, обнаруженных на Пойме, — говорит адвокат Абзал Куспан. – Это был аванс, а цена этих исследований гораздо больше.

Адвокат Куспан отметил, что эти полтора миллиона тенге — именно те деньги, которые, по версии следствия, считаются похищенными профессором Сдыковым.

Напомним, директора Центра истории и археологии, 60- летнего Мурата Сдыкова обвиняют в хищении двух с половиной миллионов из госказны. Сам Сдыков вину не признает. «УН» отслеживает события.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА