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Опубликовано: Вт, Мар 28th, 2017
1 287 ЗКО / Картина дня

В Уральск приезжает министр здравоохранения

Елжан Биртанов прибудет с рабочим визитом завтра, 29 марта

биртанов

Фото с сайта » Tengrinews»

 

Об этом «УН» стало известно из разговора с заместителем директора Уральского центра занятости населения Сагирой Бимухамбетовой.

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения с 2014 года реорганизовано в Министерство здравоохранения и социального развития.

Соб.инф

2 комментария
  1. HumptyDumpty:
    28 Март 2017 в 15:27

    пусть сразу из аэропорта, едет в поликлинику №1, на приём к терапевту и «попробует на вкус» электронную очередь.

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  2. ss:
    28 Март 2017 в 17:44

    Здравоохранение у нас — сын көтермейді.
    Министр недавно назначен, но до этого был вице министром (11.2015-24.01.2017), по сути руководил здравоохранением, то есть спрос можно учинять.
    С другой стороны какой спрос с него? Что может изменится в связи с его приездом? Да ничего.
    И на что нам его приезд, разве что выйти и яйцами тухлыми закидать, пар выпустить, так сказать-с.

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