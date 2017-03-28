В Уральск приезжает министр здравоохранения
Елжан Биртанов прибудет с рабочим визитом завтра, 29 марта
Об этом «УН» стало известно из разговора с заместителем директора Уральского центра занятости населения Сагирой Бимухамбетовой.
Стоит отметить, что Министерство здравоохранения с 2014 года реорганизовано в Министерство здравоохранения и социального развития.
Соб.инф
пусть сразу из аэропорта, едет в поликлинику №1, на приём к терапевту и «попробует на вкус» электронную очередь.
Здравоохранение у нас — сын көтермейді.
Министр недавно назначен, но до этого был вице министром (11.2015-24.01.2017), по сути руководил здравоохранением, то есть спрос можно учинять.
С другой стороны какой спрос с него? Что может изменится в связи с его приездом? Да ничего.
И на что нам его приезд, разве что выйти и яйцами тухлыми закидать, пар выпустить, так сказать-с.