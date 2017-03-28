В Уральск приезжает министр здравоохранения

Елжан Биртанов прибудет с рабочим визитом завтра, 29 марта

Об этом «УН» стало известно из разговора с заместителем директора Уральского центра занятости населения Сагирой Бимухамбетовой.

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения с 2014 года реорганизовано в Министерство здравоохранения и социального развития.

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