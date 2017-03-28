В ЗКО антикоррупционная служба проверит деятельность доверительного управляющего местным водоканалом

ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» станет также объектом для пристального внимания со стороны Департамента внутреннего государственного аудита по ЗКО.

Как сообщили нам в пресс-службе областной прокуратуры, поводом для проведения проверок послужило коллективное письмо сотрудников ТОО «Батыс Су Арнасы» (это и есть местный «Водоканал»), в котором они просят проверить законность передачи их коммунального предприятия в доверительное управление ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» и финансовую деятельность доверителя за 2016 год и начало 2017 года.

14 марта 2017 года данное коллективное обращение перенаправлено по территориальности в прокуратуру города Уральска, которая, в свою очередь, поручила Департаменту Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по ЗКО и Департаменту внутреннего государственного аудита по ЗКО провести проверки по доводам заявителей.

Данный вопрос находится на контроле облпрокуратуры.

Напомним, 13 марта 30 работников ТОО «Батыс Су Арнасы» написали коллективное письмо руководству области и города, в областную и городскую прокуратуру – «водоканальцы» бьют тревогу по поводу того, что частная компания, взявшая в доверительное управление их коммунальное предприятие, не вкладывает собственные средства в ремонт водопроводных сетей, а лишь выкачивает прибыль из предприятия.

Людмила КАЛАШНИКОВА