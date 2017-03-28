В ЗКО госслужащие и журналисты госсми будут сдавать тест на знание казахского языка
В середине апреля 2017 года начнется масштабная проверка на знание казахского языка среди представителей власти. Единое тестирование на знание языка до конца года пройдут более 2000 человек в ЗКО.
Об этом сообщил начальник областного управления развития языков Махамбет Ихсангали. По его словам тестирование на знание языков в рамках программы Kaztest предполагает 5 уровней знания казахского языка и тестирование пройдут политические госслужащие (руководители управлений и акимы), сотрудники полиции, органов прокуратуры, сотрудники квазигосдарственного сектора, журналисты Казтелерадио.
Вместе с тем Махамбет Ихсангали подчеркнул, что результаты тестирования не влияют на дальнейшее пребывание человека в должности в случае неудовлетворительного результата.
— У нас в стране пока не принят закон «О государственном языке», хотя два проекта закона еще два года назад поступили в Парламент. Насколько я знаю один из этих проектов более жесткий, второй — более либеральный. Тем не менее ни один из них депутаты парламента не рассматривали. Если бы закон был принят то государственные служащие были обязаны знать казахский язык для соответствия занимаемой должности, — сказал Махамбет Ихсангали.
По словам спикера управление работает в рамках государственной программы рассчитанной до 2020 года, по завершению которой будет подведен итог и дана оценка эффективности работы государственных органов по развитию казахского языка в Казахстане.
— К 2020 году перед нами стоит задача достичь показателя когда 95 % населения страны будут владеть казахским языком. С этого года бесплатные трехмесячные курсы обучения казахскому языку могут пройти абсолютно все граждане Казахстана. Платными будет только тестирование, которое состоит из двух этапов — диагностики и собственного самого тестирования для получения сертификата. Платным является сертификат — 4816 тенге. Стоимость сертификата определена центром тестирования Министерство образования РК и в этой части я могу выразить свое личное мнение — это дорого. Кроме того, у меня лично есть вопросы и по качеству самого теста, вопросы и задания даже для первого уровня владения языком слишком трудные. В прошлом году 40% госслужащих и бюджетных работников не смогли успешно сдать тестирование по Kaztest. Это не способствует популяризации казахского языка, — сказал Махамбет Ихсангали.
Баягыдан жасау керек еди гой,жаны ашымайтын биздин елге,коп жерже жумыс жасап жур.
Правильно, нужно проходить тесты!
УН, немного может не в тему, но наболело.
Газета МГ не публикует мои комментарии. Привожу дословно текст своего коммента, так как считаю, что МГ попирают свободу слова!
«Юлия Мутылова, а Вы сами что сделали для города, кроме того, что Вы сейчас собрали все по чайной ложке и в народ несете не полную информацию? Более того, своими комментариями возмущаете общественное спокойствие? Модератор пропусти коммент, до этого зарубили мой комментарий, вот тебе и свобода слова!!! Здесь не опубликуете, я на сайте УН все равно опубликую, у них там модератор разумный и адекватный спец.». Спасибо!
Я даже скрин шот сделала, где мой коммент ожидает проверки уже два часа, тогда как после меня коммент они опубликовали. Где тогда свобода слова, если им не нравится, когда им правду в глаза говорят самим СМИшникам. Вот вы адекватно на критику реагируете всегда, молодцы.
Платным является сертификат — 4816 тенге. Стоимость сертификата определена центром тестирования
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Там южане походу сидят, а у них принцип: все должно приносить деньги. Нет для них ничего святого, когда речь идет о деньгах, даже из каз яз стараются выжать деньги!!!
А ты, хочешь доказать, что хорошо владеешь каз яз (именно это подтверждает сертификат) — пжас, заплати и доказывай сколько влезет.
И ведь вся страна смотрит на это безобразие и хоть бы што!
В ЗКО обучают бесплатно, но зато Астана за сдачу экзамена требует оплату от каждого гражданина. Такое ощущение, что знание гос яз нужно нам, а государство разрешает неизменно требуя за это удовольствие оплатить — 4816 тенге.
Ну не зверство ли?
И куда смотрят ултпаты?!
А где коммент Юлии Мутыловой?…который яростно не понравился 666)
опубликуйте
Эх, дорогой Махамбет Ихсангали, вам бы дать полномочия заставить министров выучить государственный язык! А граждане РК вас бы поддержали на 100%.
А то, как министерские относятся к гос языку это издевательство.
Нередко можно слышать как мелкие служащие жалуются, что весь бумагооборот приходится делать на двух языках, сколько времени на это уходит, сколько сил затрачивается. Понятно, когда документы предназначены для всего населения.
Но зачем предназначенное для внутреннего пользования нужно делать на двух языках?
И все из-за прихоти вышестоящих, потому что они требуют все на русском языке, ну и для отвода глаз (для проверяющих) обязывают прикладывать «казахский вариант».
Очень правильный подход. Сначала пусть заговорят и начнут писать на каз яз акиматовские.
Они государственные служащие и им в первую очередь нужно знать гос язык.
Только потом можно спрашивать с обывателей. Смешно же было, когда премьер министр Масимов сам не владея казахским требовал с других, особенно от простых жителей. Издевательством выглядело.
Поэтому никто и не верил ему, что нужно изучать язык. Ведь все просто понимают люди: если тебе не нужно, то почему оно должно быть нужно мне?
Люди же видят, когда что-то полезное и нужное, то такие ушлые кексы как наши министры в первую очередь, а то и без очереди там оказываются.