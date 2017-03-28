В ЗКО госслужащие и журналисты госсми будут сдавать тест на знание казахского языка

В середине апреля 2017 года начнется масштабная проверка на знание казахского языка среди представителей власти. Единое тестирование на знание языка до конца года пройдут более 2000 человек в ЗКО.

Об этом сообщил начальник областного управления развития языков Махамбет Ихсангали. По его словам тестирование на знание языков в рамках программы Kaztest предполагает 5 уровней знания казахского языка и тестирование пройдут политические госслужащие (руководители управлений и акимы), сотрудники полиции, органов прокуратуры, сотрудники квазигосдарственного сектора, журналисты Казтелерадио.

Вместе с тем Махамбет Ихсангали подчеркнул, что результаты тестирования не влияют на дальнейшее пребывание человека в должности в случае неудовлетворительного результата.

— У нас в стране пока не принят закон «О государственном языке», хотя два проекта закона еще два года назад поступили в Парламент. Насколько я знаю один из этих проектов более жесткий, второй — более либеральный. Тем не менее ни один из них депутаты парламента не рассматривали. Если бы закон был принят то государственные служащие были обязаны знать казахский язык для соответствия занимаемой должности, — сказал Махамбет Ихсангали.

По словам спикера управление работает в рамках государственной программы рассчитанной до 2020 года, по завершению которой будет подведен итог и дана оценка эффективности работы государственных органов по развитию казахского языка в Казахстане.

— К 2020 году перед нами стоит задача достичь показателя когда 95 % населения страны будут владеть казахским языком. С этого года бесплатные трехмесячные курсы обучения казахскому языку могут пройти абсолютно все граждане Казахстана. Платными будет только тестирование, которое состоит из двух этапов — диагностики и собственного самого тестирования для получения сертификата. Платным является сертификат — 4816 тенге. Стоимость сертификата определена центром тестирования Министерство образования РК и в этой части я могу выразить свое личное мнение — это дорого. Кроме того, у меня лично есть вопросы и по качеству самого теста, вопросы и задания даже для первого уровня владения языком слишком трудные. В прошлом году 40% госслужащих и бюджетных работников не смогли успешно сдать тестирование по Kaztest. Это не способствует популяризации казахского языка, — сказал Махамбет Ихсангали.