В ЗКО инвалида незаконно исключили из очереди на жилье

В Бокейординском районе чиновники исключили инвалида из очереди на жилье сославшись на то, что он якобы уже получил земельный участок. Но после прокурорской проверки выяснилось, что ни земли, ни квартиры инвалид не имел.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО. По информации надзорного органа комиссия Бокейординского акимата в декабре 2016 года необоснованно исключила из списка очередников некоего Р.Хамитова, инвалида 2 группы. Чиновники сослались на норму статьи 73 Закона «О жилищных отношениях», согласно которой основанием исключения из очереди является если гражданин ранее уже получал квартиру от государства или земельный участок. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что Хамитовым Р. с момента постановки на очередь, жилье не приобреталось и земельный участок он не получал.

Прокуратурой района инвалид был восстановлен в очереди на получение жилого дома, а главный специалист отдела ЖКХ Мухитов Ж. привлечен к дисциплинарной ответственности.