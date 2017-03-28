В ЗКО существует угроза затопления дачных массивов

Если во время паводка вода в реке Урал поднимется до отметки 6,5 метров, дачи в пойменной зоне могут быть затоплены.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил начальник отдела предупреждения ЧС областного Департамента ЧС Марс Отаргалиев.

— По прогнозам уровень воды в реках будет в пределах допустимых норм, — рассказал Марс Отаргалиев. – Выше нормы – 591 сантиметра, вода поднимется на реке Урал, но не достигнет опасной отметки – 8,5 метров. Ожидается, что вода в Урале достигнет отметки 6,5 метров. В этом случае могут быть затоплены дачи в пойменной зоне реки Урал.

По словам Отаргалиева, вскрытие рек прогнозируется раньше обычного срока на 8-9 дней (в начале апреля).

Екатерина Литвякова