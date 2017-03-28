Власти Уральска обещают, что подрядчик устранит дефекты, допущенные при ремонте улицы Ихсанова

Об этом в своём официальном блоге аким города Нариман Турегалиев написал в ответ на претензии уральцев по поводу того, что на данной улице талая вода не уходит с проезжей части.

— Когда же понесут ответственность подрядчики, которые строят некачественные дороги? – оставил своё возмущённое послание на сайте акимата города уралец по имени Артур. — К примеру, можно взять улицу Ихсанова, там, в районе 7-ой школы, лужи никак не стекают в арык, хотя там есть и арык, и слив! Просто элементарно строители не сделали уклон… и мы прекрасно знаем, что произойдет с новым асфальтом в ближайшее время – он разрушится, и таких примеров — весь город! Это неэффективное освоение бюджетных денег! Когда будут отвечать такие подрядчики и заказчики перед законом?

Аким города Нариман Турегалиев ответил неравнодушному горожанину, что ремонт улицы Ихсанова на сегодняшний день является незавершенным. Финансирование указанного объекта производится за счет средств недропользователей — компании КПО б.в. В 2017 году на Ихсанова будут завершены работы по устройству тротуарных дорожек, устройство съездов на поперечных улицах, монтаж арычных лотков.

— Указанные Вами дефекты в виде отсутствия уклона будут официально переданы компании КПО б.в. для устранения и принятия соответствующих мер, — резюмировал Нариман Турегалиев.

Напомним, капитальный ремонт улицы Ихсанова – 2,5 километра – от улицы Чагано-Набережной до улицы Рубёжинской за счёт социальных инвестиций компании КПО б.в. был проведён в 2015-2016 годах. Сумма финансирования составила 511,6 млн. тенге. Подрядчик — ТОО «Азиятехстрой».

Кстати, по данным городского акимата, на данный момент общая протяженность дорог г. Уральска составляет 582,3 км, из которых только 288,4 км имеют асфальтобетонное покрытие. Из 288,4 км дорог, имеющих твердое покрытие, 46% — требуют ремонта и реконструкции.

Людмила КАЛАШНИКОВА

