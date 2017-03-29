Министр здравоохранения, осмотрев новую больницу в Уральске, сказал, что не видит смысла в «больших хоромах»
Министр здравоохранения РК Ержан Биртанов во время своего визита в Уральск, заявил, что нужно уходить от практики строительства больших больниц. Также он разъяснил, какие новшества в медицине ожидают западноказахстанцев.
Об этом министр рассказал во время встречи с местными врачами в городской многопрофильной больнице.
— Я сегодня осмотрел это здание. Это, конечно, здорово, что строятся такие объекты. Мы видим прекрасное, большое здание. Но вы же сами видите эти огромные пустые коридоры, колоссальные площади, которые нужно отапливать, освещать, содержать. Я не вижу смысла в строительстве таких больших хором. У нас в общем бюджете 15-20% составляют затраты на содержание инфраструктуры. Эти затраты нужно оптимизировать, — сказал Ержан Биртанов.
Он также добавил, что для оптимизации затрат государство будет уделять приоритет политике государственно-частного партнерства в развитии здравоохранения.
— У нас 60% объектов здравоохранения изношены. Оборудование изнашивается еще быстрее. Мы подсчитали — нам для обновления оборудования по всей стране необходимо 150 млрд тенге. Это колоссальная сумма для госбюджета. Лучшая мировая практика показывает, что целесообразнее томографы и радиологию передавать в ГЧП. Эффективнее, если частные компании будут приобретать такое оборудование и устанавливать в государственных больницах в арендуемых помещениях и работать на условиях аутсорсинга, — сказал министр Ержан Биртанов.
Я не вижу смысла в строительстве таких больших хором. У нас в общем бюджете 15-20% составляют затраты на содержание инфраструктуры.
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А раньше был «смысл»? Или у других был «смысл»? с ходу и не уловишь как-то………..
Какая такая «лучшая мировая практика»?
Он, часом не заблудился? Страну пребывания не попутал?
«ЛУЧШАЯ » может существовать только в ЛУЧШИХ странах МИРА….к числу коих, нам «три дня на лошади скакать».
Заплатить за обследование на этом томографе , аппаратах УЗИ и МРТ, даже сейчас уже стоит несусветных денег. Знаю не понаслышке, у самого инвалид «на руках». А что будет когда всё это окончательно и без вариантов отойдёт на откуп нуворишей, кои нахапали столько бабла, что им «фиолетово» куда его удачно вкладывать — хоть в строительство, хоть в медицину……
Небось себе и своему окружению площадку расчищает.
Не видит смысла он. Если министр не разбирается в таких вопросах, лучше бы молчал. Сравните здания, например, 3-ей поликлиники (дореволюционной постройки) и любой, построенной в наше время. Тогда и поймете, где лучше для людей.
Лоббирование крупного бизнеса. Когда частных врачей будет не менее частных стоматологий тогда может будет сдвиг, а так от чего хотят уйти к тому же придут,только все будет дороже.
Почитал все перлы это министра и, честно говоря, в ауте.
И почему никого не волнует его тупости?
1. Лучше куча мелких местечковых медучреждений (а у нас таких итак выше крыши) чем крупные единые центры? Я, слово «многопрофильная» так и понимаю. И если в этом центре на текущий момент много пустующих помещений, то это огрехи менджмента новойи организации процесса эксплуатации
клава чудит. Из-за погоды наверное.
Продолжу:
… то это огрехи менеджмента новой больницы в организации работы и процесса эксплуатации здания\оборудований.
2. Почему для для обновления оборудования (т.е.речь идет о том, о сохранения и улучшения здоровья народа этой страны, того народа который и содержит всю эту власть) 150 млрд. тенге — это колосальная сумма, а для помощи БВУ выделние триллионов — это уже не колосально? Это что, открытое признаиние властью приоритетов в стране? Т.е. народ им на фиг не нужен, а аффилированые с властью БВУ в тысячу раз нужнее?
3. Если нынешние медучреждения не умеют нормально пользоваться закупленным для них государством оборудованием, то это не значит, что не надо закупать такое оборудование, а именно эксплуатацию и сипользование этого оборудования и передавать в оутсорсинг. Дайте мне бесплатно (как всем нашим больницам) аппараты МРТ и КТ, постоянно оплачивайте их обслуживание через госбюджет (как это делается сейчас во всех больницах и центрах) и я буду делать анализы и обследования на этих аппаратах не за 18 000 — 20 000 тенге, а в пределах 2000-3000 тенге (пенсионерам скидка 90%). И народу легче будет и государству выгода. А этот министр предлагает сделать так, чтобы теперь обследования МРТ/КТ обходились уже от 100 000 тенге и выше (не думаю что будут проводить конкурсы на аренду сторонним оутсорсинговым компаниям, типа 20 кв.м. для МРТ если тариф будет не выше 500 тенге. Скорее наоборот сделают.)
В общем сложилось такое впечатление, что нынешний министр здравохранения выступает от не от лица народа и власти народа, а сколько от лица бизнес-медиков, сделавших колоссальные состояния за счет государственной медицины,и которым уже тесно стало в рамках этой гос.медицины. И уже открыто внедряется в практику идеи того, что государству не выгодно заниматься медициной, и его надо передать в частные руки.
А у нас наверху конечно одни такие (короче те кто князь Мышкин одним словом) , которые верят в то, что для государства медицина невыгодна, а для частного бизнеса — это просто сокоровищница. Ну они (во власти т.е.) не понимают ведь что уничтожая главных конкурентов частной медицины, они уничтожают и сам народ.
Не ругай те министра он играет по своим правилам-которые они придумали сами. Воду отдали,свет,тепло,газ и что лучше стало.Даже власть в частных руках.