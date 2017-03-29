Министр здравоохранения, осмотрев новую больницу в Уральске, сказал, что не видит смысла в «больших хоромах»

Министр здравоохранения РК Ержан Биртанов во время своего визита в Уральск, заявил, что нужно уходить от практики строительства больших больниц. Также он разъяснил, какие новшества в медицине ожидают западноказахстанцев.

Об этом министр рассказал во время встречи с местными врачами в городской многопрофильной больнице.

— Я сегодня осмотрел это здание. Это, конечно, здорово, что строятся такие объекты. Мы видим прекрасное, большое здание. Но вы же сами видите эти огромные пустые коридоры, колоссальные площади, которые нужно отапливать, освещать, содержать. Я не вижу смысла в строительстве таких больших хором. У нас в общем бюджете 15-20% составляют затраты на содержание инфраструктуры. Эти затраты нужно оптимизировать, — сказал Ержан Биртанов.

Он также добавил, что для оптимизации затрат государство будет уделять приоритет политике государственно-частного партнерства в развитии здравоохранения.

— У нас 60% объектов здравоохранения изношены. Оборудование изнашивается еще быстрее. Мы подсчитали — нам для обновления оборудования по всей стране необходимо 150 млрд тенге. Это колоссальная сумма для госбюджета. Лучшая мировая практика показывает, что целесообразнее томографы и радиологию передавать в ГЧП. Эффективнее, если частные компании будут приобретать такое оборудование и устанавливать в государственных больницах в арендуемых помещениях и работать на условиях аутсорсинга, — сказал министр Ержан Биртанов.