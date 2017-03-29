Минздрав предлагает отменить систему присвоения категорий врачам
Об этом сообщил сегодня в Уральске министр здравоохранения РК Ержан Биртанов, во время встречи с медицинской общественностью региона.
— У нас есть предложения отменить категории врачам. Сегодня эта система себя изжила. Думаю, коллеги согласятся со сной, что присвоение категории зачастую сопровождается коррупционными проявлениями, а не профессиональным признанием. На зарплате это никак не сказывается, также как и не влияет на выбор врача пациентом. Сегодня пациент сам выбирает к кому идти и наличие категории это скорее информация для коллег, чем для пациента. Другое дело, что врачам нужно объединяться в профессиональные ассоциации. Но создавать такие ассоциации нужно на добровольных началах и должность председателя ассоциации должна быть избираемой на строго определенный срок, чтобы это не стало бизнесом, для полулегальной торговли категориями или сертификатами, — сказал министр здравоохранения Ержан Биртанов.
У нас есть предложения отменить категории врачам. Сегодня эта система себя изжила.
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То же самое и учителям говорят………. «Сегодня эта система себя изжила» — это точно………
В «этой системе» сначала наломают дров, а потом начинают думать………,но страдает народ, рядовые бюджетные врачи и учителя…….25 лет шараханий, ведь должны знать, что «надо семь раз отмерить и один раз отрезать»! В «этой системе» сначала все изрежут, искромсают а потом эти жалкие обрезки сшивают белыми нитками..
Вот именно, поэтому и не надо было ломать старую советскую систему. Потому что для того чтобы семь раз отмерить нужны годы. А старая система, что в медицине, что в образовании была проверена годами и работала. Ну можно было конечно внести некоторые корректировки с учетом прогресса, типа электронные табло и т.п.
Министр здравоохерения?
За высшую категорию среднего мед.персонала на текущий год «заряжают» 200 штук, а по факту толку от этой категории никакого — минимальная добавка к з/п, которую эти 200 т. будеш отбивать вечность, это бизнес на кадрах—в зко сами знаете чей он. А нет категории—так тебя «клюют» на каждом углу, что без нее ты плохой спец. Вся политика упирается в чей то бизнес, на наших нищих плечах
Ничего личного не имею к министру, просто с каждым новым министром приходят новые введения, реформы, пересмотры предыдущих схем деятельности здравоохранения… а просто работать заботясь о пациентах и врачах их лечащих стало как-то немодным… вот и сейчас, — категории определяли, или вернее призваны были определять объективный уровень профессионализма врачей и отношение к ним всех по этому полученному рангу, категории, включая и оплату их труда…. теперь будет субъективный подход к врачам, начиная от мнения пациента и заканчивая отношением к врачу начальства…. и это называется новшеством!?
Ну министр «обрадовал» наших врачей высшей категорий.Теперь всех значит подвели под общий знаменатель…. У каждого нового министра всегда имеется своё Ноу-Хау,которое он внедряет,а потом как часто оказывается,что это просто пшик….
Земляки без обиды.Но складывается такое впечатление,что простой народ РК выступает в роли подопытных кроликов … «Выживут — Не выживут»Почему всегда страдают простые граждане и служащие нижнего звена? Сколько у нас что то с помпой начинали строить и обещания были не уступали обещаниям Остапа Ибрагимовича Бендера насчёт матча «Васюки — Марс» Где теплицы и многие брошенные начинания.А с ними и бюджетные деньги.А мы так верили слугам народа
между прочим от категории зависит заработная плата, ее присваивает аттестационная комиссия соответственно. Так мы отказались детских отделений в медицинских вузах, теперь решили восстанавливать. Конечно ломать не строить.