Минздрав предлагает отменить систему присвоения категорий врачам

Об этом сообщил сегодня в Уральске министр здравоохранения РК Ержан Биртанов, во время встречи с медицинской общественностью региона.

— У нас есть предложения отменить категории врачам. Сегодня эта система себя изжила. Думаю, коллеги согласятся со сной, что присвоение категории зачастую сопровождается коррупционными проявлениями, а не профессиональным признанием. На зарплате это никак не сказывается, также как и не влияет на выбор врача пациентом. Сегодня пациент сам выбирает к кому идти и наличие категории это скорее информация для коллег, чем для пациента. Другое дело, что врачам нужно объединяться в профессиональные ассоциации. Но создавать такие ассоциации нужно на добровольных началах и должность председателя ассоциации должна быть избираемой на строго определенный срок, чтобы это не стало бизнесом, для полулегальной торговли категориями или сертификатами, — сказал министр здравоохранения Ержан Биртанов.