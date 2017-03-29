На процессе по делу экс-главы облспорта ЗКО были выявлены процессуальные нарушения

Следователи антикоррупционного бюро дважды привлекли в качестве понятого одного и того же гражданина. Об этом стало известно вчера, во время очередного судебного заседания по делу.

Во время судебного процесса был допрошен Канат Шанкеев — понятой при задержании Акжана Ищанова и Тимура Шаяхметова.

— Расскажите, как вы стали понятым, что происходило на ваших глазах? — начал допрос государственный обвинитель, прокурор Артур Шокпанов.

— Я шел с торгового центра » Атриум», когда сотрудники в форме попросили меня стать понятым во время задержания человека, — ответил Канат Шанкеев. — Мы зашли в здание финпола, ( гражданин Шанкеев имеет ввиду здание департамента Национального бюро по противодействию коррупции- «УН») там мы увидели как сотрудники делают на деньгах метки, расписались о том, что согласны быть понятыми. Далее мы пошли в кафе » Ладья», где финполовцы задержали Акжана Ищанова. Они изъяли у него с кармана пиджака 250 тысяч тенге. После применения лампы люминесцентного свечения выяснилось, что на деньгах было написано слово «взятка». На вопрос сотрудников о том, откуда он имеет эти деньги, господин Акжанов ответил, что пояснит позже. Потом я ушел по своим делам.

— Как проходило задержание Шаяхметова, где вы также выступили понятым, когда оно происходило? — продолжил допрашивать свидетеля прокурор Шокпанов.

— На следующий день после задержания Акжана Ищанова, мне позвонили с финпола и попросили вновь стать понятым, — рассказывает Убышев. — На мой вопрос о том, зачем это нужно, мне пояснили, что вчерашняя взятка предназначалась другому человеку. Я явился в финпол, и мы поехали в квартиру, в районе железнодорожного вокзала. Когда я зашел в квартиру, там сотрудники задержали Тимура Шаяхметова. В зале на столе лежали деньги , 250 тысяч тенге, накрытые бумагой. После того, как лампой люминесцентного свечения просветили руки господина Шаяхметова, там были обнаружены следы краски, которой были покрашены деньги. На вопрос сотрудников, откуда он имеет эти деньги, Шаяхметов ответил, что ему их подкинули.

На уточняющий вопрос Шаяхметова, действительно ли он видел, что на его руках были следы краски, Канат Шанкеев ответил следующим образом:

— Я не помню, вроде бы были!

— А второй понятой был вам знаком? — спросил защитник начальника облспорта Галымжан Ищанов.

— Да, это супруга моего знакомого.

— А откуда вам известны такие термины, как » люминесцентное свечение»? — спросил адвокат Шаяхметова Саян Жунисбаев, по всей видимости, уловив в ответе Шанкеева что- то странное.

— Ну у меня высшее образование, я в СХИ на зоотехника учился, читаю много, к тому же, — парировал Шанкеев.

Редакция «УН» решила выяснить, насколько правомочны были сотрудники антикоррупционного ведомства привлекать дважды одного и того же человека на два задержания в качестве понятого и обратились с этим вопросом к адвокату Абзалу Куспану.

— Понятой — это человек, приглашаемый для освидетельствования при каких — либо оперативных мероприятиях, — пояснил адвокат Куспан. — Это должен быть человек, никоим образом не заинтересованный в процессе. А в данном случае о незаинтересованности не может идти речи. Я считаю, что это нарушение закона, но данный случай должен быть разрешен только судьёй, ведущей данный процесс.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА