Пригороды Уральска топит талая вода (Видео)

Паводковая ситуация в Уральске близка к чрезвычайной: талая вода топит окраины города и пригородные села.

Семья Калмагамбетовых, проживающая в поселке Пойма, второй день пытаются спасти свой скот от талой воды, которая зашла к ним во двор. Зайдя рано утром, 28 марта, в сарай Клара увидела, что корова стоит по вымя в воде. А в сарае с баранами вода подмыла стену и она обрушилась.

Тревожная паводковая ситуация сейчас складывается и в черте города. В частности, район ПДП-2 (Деркул) просто утопает в грязи и воде.

— Улицы посёлка превратились в непроходимую топь. Несколько машин застряли прямо на дороге посреди огромных луж. Хозяева оставили машины, так как извлечь их из грязи нет никакой возможности. Люди с трудом добираются до большой дороги пешком. Никаких откачивающих воду машин от коммунальных служб нет, — рассказывают жители района.

Похожую картину можно увидеть в микрорайонах Зачаганска («Сарытау», «Казак аул»), а также в микрорайоне «Жулдыз», в поселке Плодоовощной.

Как сообщают в Департамента по ЧС, ситуация с паводком находится на особом контроле.

— Сейчас идут работы по откачке талых вод в районах Асан, ПДП-2, поселке Переметном, — рассказал начальник отдела предупреждения ЧС областного Департамента ЧС Марс Отаров. – Все силы задействованы в ликвидации паводка.

Екатерина ЛИТВЯКОВА, видео Нурлыбека ЕМРАНОВА