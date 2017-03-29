Пригороды Уральска топит талая вода (Видео)
Паводковая ситуация в Уральске близка к чрезвычайной: талая вода топит окраины города и пригородные села.
Семья Калмагамбетовых, проживающая в поселке Пойма, второй день пытаются спасти свой скот от талой воды, которая зашла к ним во двор. Зайдя рано утром, 28 марта, в сарай Клара увидела, что корова стоит по вымя в воде. А в сарае с баранами вода подмыла стену и она обрушилась.
Тревожная паводковая ситуация сейчас складывается и в черте города. В частности, район ПДП-2 (Деркул) просто утопает в грязи и воде.
— Улицы посёлка превратились в непроходимую топь. Несколько машин застряли прямо на дороге посреди огромных луж. Хозяева оставили машины, так как извлечь их из грязи нет никакой возможности. Люди с трудом добираются до большой дороги пешком. Никаких откачивающих воду машин от коммунальных служб нет, — рассказывают жители района.
Похожую картину можно увидеть в микрорайонах Зачаганска («Сарытау», «Казак аул»), а также в микрорайоне «Жулдыз», в поселке Плодоовощной.
Как сообщают в Департамента по ЧС, ситуация с паводком находится на особом контроле.
— Сейчас идут работы по откачке талых вод в районах Асан, ПДП-2, поселке Переметном, — рассказал начальник отдела предупреждения ЧС областного Департамента ЧС Марс Отаров. – Все силы задействованы в ликвидации паводка.
Екатерина ЛИТВЯКОВА, видео Нурлыбека ЕМРАНОВА
Неплохо бы премьеру хотя бы осмотреть все эти беды народа.
Ничем, разумеется, он не поможет, но хотя бы приличия ради (или пиара, правда звучит цинично) одел бы сапоги, походил по лужам (детство золотое вспомнил), покачал бы многозначительно головой, ну на худой конец знаменитые премьерские — «денег нет, но вы держитесь».
А то получается, как бы приезжал, но ничего не видел и не слышал.
Нехорошо. Это все равно как случайно (понятно, что не в связи с потопами приехал в ЗКО) попасть на похороны и не выразить «соболезнование».
Не по людски как то, господин премьер.
Извиняюсь, конечно, не мне премьера учить этикету.
что сказать на это? денег нет, но вы держитесь! вон ,господин кульгинов обходился же как-то без «Апять» и в этом году дождался наконец!