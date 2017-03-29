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Опубликовано: Ср, Мар 29th, 2017
66 ЗКО / Картина дня

В ЗКО уголовный суд проведёт День открытых дверей

Данное мероприятие запланировано на завтра, 30 марта.

чалкаров

С 10 до 18.00 часов посетителей будет принимать председатель специализированного межрайонного уголовного суда по ЗКО Кайрат Тулеугалиевич Чалкаров.

Все жители области, у кого есть вопросы относительно работы данного суда, а также частные жалобы и предложения, могут лично поговорить об этом   Кайратом Чалкаровым.

Специализированный межрайонный уголовный суд находится по адресу: ул. Сейфуллина, д.37.

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