В ЗКО уголовный суд проведёт День открытых дверей
Данное мероприятие запланировано на завтра, 30 марта.
С 10 до 18.00 часов посетителей будет принимать председатель специализированного межрайонного уголовного суда по ЗКО Кайрат Тулеугалиевич Чалкаров.
Все жители области, у кого есть вопросы относительно работы данного суда, а также частные жалобы и предложения, могут лично поговорить об этом Кайратом Чалкаровым.
Специализированный межрайонный уголовный суд находится по адресу: ул. Сейфуллина, д.37.