В ЗКО уголовный суд проведёт День открытых дверей

Данное мероприятие запланировано на завтра, 30 марта.

С 10 до 18.00 часов посетителей будет принимать председатель специализированного межрайонного уголовного суда по ЗКО Кайрат Тулеугалиевич Чалкаров.

Все жители области, у кого есть вопросы относительно работы данного суда, а также частные жалобы и предложения, могут лично поговорить об этом Кайратом Чалкаровым.

Специализированный межрайонный уголовный суд находится по адресу: ул. Сейфуллина, д.37.