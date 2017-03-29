В ЗКО в зале суда отпустили полицейского, который был задержан за незаконную охоту на сайгаков

Полицейский, который был задержан с поличным во время незаконной охоты вместе с браконьерами на сайгаков, был признан виновным, но отпущен в зале суда Жанибекского района.

В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области прошел судебный процесс по делу сотрудника РОВД Дарына АШИМОВА, задержанного в ноябре прошлого года с сайгачьими рогами.

Судья Жанибекского районного суда Н. ЖУМАЛИ признал виновным полицейского Ашимова по статье 337 – «незаконная охота», 339 — «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» и назначил наказание в виде 5 лет ограничения свободы, применив закон об амнистии.

Кроме того, суд запретил экс сотруднику РОВД занимать государственные должности в течении трех лет и лишил звания старшего лейтенанта полиции.

Дело в отношении Дарына Ашимова не единственное в своем роде в ЗКО. В феврале этого года, районе села Чапаево были задержаны сотрудник ДПС Тимур Бисенгалиев, работник ДВД Жангалинского района Ернар Маратов и житель села Жангала Амангельды Есенгалиев. В салоне их автомобиля были обнаружены сайгачьи рога.

В декабре прошлого года прокурор ЗКО Нурпеисов сказал о том, что судебная практика слишком мягка по отношению к тем, кто убивает редких животных. Он заявил, что охрана сайгаков неэффективна и одной из причин указал то, что ни один из пойманных браконьеров не был лишен свободы, а орудия преступления не конфисковывается.

Более того, на последнем брифинге и.о. уральского природоохранного прокурора Даурен ТАЖГАЛИЕВ заявил, что начальство РОВД Бокейординского и Жангалинского районов будет привлечено к дисциплинарной ответственности за проступки своих сотрудников, которые были задержаны с сайгачьими рогами.

Азамат Муханов