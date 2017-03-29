В ЗКО в зале суда отпустили полицейского, который был задержан за незаконную охоту на сайгаков
Полицейский, который был задержан с поличным во время незаконной охоты вместе с браконьерами на сайгаков, был признан виновным, но отпущен в зале суда Жанибекского района.
В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области прошел судебный процесс по делу сотрудника РОВД Дарына АШИМОВА, задержанного в ноябре прошлого года с сайгачьими рогами.
Судья Жанибекского районного суда Н. ЖУМАЛИ признал виновным полицейского Ашимова по статье 337 – «незаконная охота», 339 — «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» и назначил наказание в виде 5 лет ограничения свободы, применив закон об амнистии.
Кроме того, суд запретил экс сотруднику РОВД занимать государственные должности в течении трех лет и лишил звания старшего лейтенанта полиции.
Дело в отношении Дарына Ашимова не единственное в своем роде в ЗКО. В феврале этого года, районе села Чапаево были задержаны сотрудник ДПС Тимур Бисенгалиев, работник ДВД Жангалинского района Ернар Маратов и житель села Жангала Амангельды Есенгалиев. В салоне их автомобиля были обнаружены сайгачьи рога.
В декабре прошлого года прокурор ЗКО Нурпеисов сказал о том, что судебная практика слишком мягка по отношению к тем, кто убивает редких животных. Он заявил, что охрана сайгаков неэффективна и одной из причин указал то, что ни один из пойманных браконьеров не был лишен свободы, а орудия преступления не конфисковывается.
Более того, на последнем брифинге и.о. уральского природоохранного прокурора Даурен ТАЖГАЛИЕВ заявил, что начальство РОВД Бокейординского и Жангалинского районов будет привлечено к дисциплинарной ответственности за проступки своих сотрудников, которые были задержаны с сайгачьими рогами.
Азамат Муханов
Вот от этой безнаказанности они и наглеют.
А где конфискация автотранспорта и орудии незаконной охоты ? Где огромные штрафные санкции для истребителей краснокнижных животных ? Такими мягкими приговорами — браконьерство не искоренить никогда.. Сажать их надо в тюрьму ! Позор….
В 2001г , согласно Постановления Правительства РК за № 1140 , штрафные санкции были — 200 МРП за каждую особь убитого сайгака . Сейчас наверное миллион тенге , где эти штрафы ?
Откупился от правосудия, причем в наглую…