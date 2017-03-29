Ветер в Уральске сносит крыши и валит деревья

Жители города обеспокоены из-за сильного ветра, деревья не выдерживают порывов и падают на землю, кроме того некоторые дома остались без крыш.

Сегодня сильный порыв ветра совал крышу одного из домов по улице Щурихина, прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС спешно устраняют возможные опасности, крыша может просто упасть на прохожих.

По улице Кердери (бывш. Сурова) сильный ветер повалил дерево, в результате которого, пострадал автомобиль местного жителя. По словам жильцов, спилить это дерево они просили КСК два года, но никаких действий не было.

На пересечении пр.Достык и улицы Маметовой сильный ветер повернул светофор влево.