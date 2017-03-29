Ветер в Уральске сносит крыши и валит деревья
Жители города обеспокоены из-за сильного ветра, деревья не выдерживают порывов и падают на землю, кроме того некоторые дома остались без крыш.
Сегодня сильный порыв ветра совал крышу одного из домов по улице Щурихина, прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС спешно устраняют возможные опасности, крыша может просто упасть на прохожих.
По улице Кердери (бывш. Сурова) сильный ветер повалил дерево, в результате которого, пострадал автомобиль местного жителя. По словам жильцов, спилить это дерево они просили КСК два года, но никаких действий не было.
На пересечении пр.Достык и улицы Маметовой сильный ветер повернул светофор влево.
Вот почему на высадку новых саженцев выделяются колоссальные суммы денег, а на спил старых деревьев, создающих опасность для жизни и здоровья людей, выделяются копейки? Может вместо дорогих памятников, лучше бы было направить эти деньги как раз на устранение данной проблемы?
Жалко флагшток высотой 60 метров не установили, красивое бы зрелище былобы, былбы длинною в 60 метров
Крыша новая, из профлиста. Старые шиферные крыши не сносит.