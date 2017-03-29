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Опубликовано: Ср, Мар 29th, 2017
1 032 ЗКО / Уральская неделя - архив

Ветер в Уральске сносит крыши и валит деревья

Жители города обеспокоены из-за сильного ветра, деревья не выдерживают порывов и падают на землю, кроме того некоторые дома остались без крыш.

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Сегодня сильный порыв ветра совал крышу одного из домов по улице Щурихина, прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС спешно устраняют возможные опасности, крыша может просто упасть на прохожих.

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По улице Кердери (бывш. Сурова) сильный ветер повалил дерево, в результате которого, пострадал автомобиль местного жителя. По словам  жильцов, спилить это дерево они просили КСК два года, но никаких действий не было.

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На пересечении пр.Достык и улицы Маметовой сильный ветер повернул светофор влево.

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3 комментария
  1. Aleks:
    29 Март 2017 в 22:01

    Вот почему на высадку новых саженцев выделяются колоссальные суммы денег, а на спил старых деревьев, создающих опасность для жизни и здоровья людей, выделяются копейки? Может вместо дорогих памятников, лучше бы было направить эти деньги как раз на устранение данной проблемы?

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  2. ОхИах:
    29 Март 2017 в 22:07

    Жалко флагшток высотой 60 метров не установили, красивое бы зрелище былобы, былбы длинною в 60 метров

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  3. Yula:
    29 Март 2017 в 22:19

    Крыша новая, из профлиста. Старые шиферные крыши не сносит.

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