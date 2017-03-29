Зачем «Уральской неделе» ваши 85 тысяч тенге?
Эта сумма поможет появиться на свет новым горячим журналистским расследованиям.
Мы знаем – вам нравятся наши журналистские расследования, вы ждете их от нас. Благодаря им вы узнаете то, что власти предпочитают скрыть от нас с вами. Ну, вот последний свежий пример – аким области А. Кульгинов отказался от дорогого «Ауди» после того, как мы рассказали вам о ней. Ну и еще об этом внедорожнике акима Зеленовского района.
Команда «Уральской недели» настроена на то, чтобы раскапывать значимые истории, рассказывать о том, что действительно вам важно.
Мы никогда не брали деньги у государства или коммерческих структур, жили на собственные доходы от рекламы и продажи газеты. Однако бизнес сейчас испытывает трудности, сокращает свою бюджеты на рекламу, а с распространением смартфонов среди населения падает спрос на печатную прессу. Наше финансовое положение таково, что бюджет редакции стал чрезвычайно сжатым.
Нам нужна ваша поддержка.
У нас к вам предложение — стать партнером наших расследований.
Мы работаем над большим проектом по расследованию государственных закупок наших госорганов. И нам нужна ваша поддержка для приобретения годовой подписки к платной базе данных всех госзакупок на портале Tenderplus.kz Годовая подписка стоит 85 тысяч тенге. Помогите нам оплатить эту подписку. Мы приглашаем вас стать партнерами нашего проекта.
Это поможет нам подготовить и опубликовать серию журналистских расследований.
Вы можете поддержать прямо СЕЙЧАС наш проект, для этого ПЕРЕЙДИТЕ на нашу страницу электронных платежей в системе электронных платежей Cloud payments.
На этой страницы в самом низу есть форма «Если хотите поддержать «Уральскую неделю».
2-й вариант — с карты на карту на номер 4263 4334 8472 8685
3-й вариант — принести наличные в офис «УН» в нашу бухгалтерию. Телефон для справки: 775 570 59 20; 777 761 02 61;
4-й вариант — оплатить свою сумму через Киви-кошелек на номер 777 761 02 61.
85 тысяч тенге помогут появиться на свет горячим журналистским расследованиям.
Благодарим Вас.
Команда журналистов «Уральской недели»
К редакции…подписку не оформляю, т.к. читаю на сайте, но готов внести определенную сумму ..как это можно сделать ещё иным способом?
Здравствуйте! Если вы в Уральске, можно зайти к нам в офис в бухгалтерию, там примут деньги.
Или оплатить через Киви-кошелек на 777 761 02 61.
БЛАГОДАРИМ вас за поддержку!
Спасибо..оплатим обязательно..
Молодцы УНовцы скину пару тысяч на киви.
Как отправить кард то кард?
кстати вы там так откровенно не политесь в стиле Новального)))))
Это его фишка отправляйте нам деньги, здесь говорят правду))))) в целом идея интересная, не забудьте про качество, у Новального там интересно и качественно
У вас не получается провести платеж здесь у нас http://www.uralskweek.kz/subscription/ ? С любой карты проходит платеж.
Вот вам номер карты, на нее отправляйте 4263 4334 8472 8685
У нас будет еще сильней ответственность за эту работу перед вами.
Давайте поддержим. Скинем по 1000 тенге кто сможет.
Азамат, мы обратили внимание на то, в рассылке Тендерплюс часто фигурируют объявления, которые не опубликованы на официальном портале госзакупок. Почему так получается, мы не знаем. но факт, остается фактом. В настоящее время мы получаем с портала Тендерплюс общую рассылку, в которой есть только наименование закупки, место поставки и сумма. Платная подписка предоставит нам возможность видеть всю конкурсную документацию (техспецификацию, потенциальных поставщиков, протоколы, заказчика и поставщика и так далее). То есть такая информация позволит нам формировать не только качественный контент расследования, но и направлять в соотвествующие госорганы качественные запросы.
Откроите еще канал на ютубе. Только не дешевый, а как у ФБК. Чтобы было желание подписаться.
Будет, работаем. Но вы не представляете, каких ресурсов требует от редакции кроссплатформенность, то есть производство и выдача информации на многих платформах — помимо сайта, все соцсети, Ютюб. Везде нужны видео, иная подача информации, подкасты, графика, качественные фото. Нужны журналисты, технические сотрудники, владеющие знанием много чего для производства мультимедиа. Нужно брать еще людей, а готовых профи нет, из тех, кто приходит, мало кто пригоден, а оставшихся учить и учить. На расширение штата нужны средства, а еще нужно обновление, приобретение техники, оборудования, программ и т.д. Современное производство журналистских материалов становится все дороже, а денег в СМИ все меньше из стагнации в экономике и распространения смартфонов и распространения Интернета повсеместно.
УН — молодцы.Желаю вам поддержки от большей части читателей.Сам помочь не могу по ряду причин. Но Ваши статьи актуальные и сдерживают аппетит чиновников на тот или иной кусок.Вам здоровья и успехов. Берегите себя от разных опасностей…
Лукпан как с вами связаться по конфиденциальному номеру ?