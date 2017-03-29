Погода -1oC
$315.15
340.05
5.53
Опубликовано: Ср, Мар 29th, 2017
2 042 ЗКО / Картина дня

Зачем «Уральской неделе» ваши 85 тысяч тенге?

Эта сумма поможет появиться на свет новым горячим журналистским расследованиям.

Мы знаем – вам нравятся наши журналистские расследования, вы ждете их от нас. Благодаря им вы узнаете то, что власти предпочитают скрыть от нас с вами. Ну, вот последний свежий пример – аким области А. Кульгинов отказался от дорогого «Ауди» после того, как мы рассказали вам о ней. Ну и еще об этом внедорожнике акима Зеленовского района.

акимжакупов

Команда «Уральской недели» настроена на то, чтобы раскапывать значимые истории, рассказывать о том, что действительно вам важно.

Мы никогда не брали деньги у государства или коммерческих структур, жили на собственные доходы от рекламы и продажи газеты. Однако бизнес сейчас испытывает трудности, сокращает свою бюджеты на рекламу, а с распространением смартфонов среди населения падает спрос на печатную прессу.  Наше финансовое положение таково, что  бюджет редакции стал чрезвычайно сжатым.

Нам нужна ваша поддержка.

У нас к вам предложение — стать партнером наших расследований.

Мы работаем над большим проектом по расследованию государственных закупок наших госорганов. И нам нужна ваша поддержка для приобретения годовой подписки к платной базе данных всех госзакупок на портале Tenderplus.kz  Годовая подписка стоит 85 тысяч тенге.  Помогите нам оплатить эту подписку. Мы приглашаем вас стать партнерами нашего проекта.

Это поможет нам подготовить и опубликовать серию журналистских расследований.

 Вы можете поддержать прямо СЕЙЧАС наш проект, для этого ПЕРЕЙДИТЕ на нашу страницу электронных платежей в системе электронных платежей Cloud payments.

На этой страницы в самом низу есть форма «Если хотите поддержать «Уральскую неделю».

2-й вариант — с карты на карту на номер  4263 4334 8472 8685

3-й вариант — принести наличные в офис «УН» в нашу бухгалтерию. Телефон для справки: 775 570 59 20; 777 761 02 61;

4-й вариант — оплатить свою сумму через Киви-кошелек на номер 777 761 02 61.

85 тысяч тенге помогут появиться на свет горячим журналистским расследованиям.

Благодарим Вас.

Команда журналистов «Уральской недели»

12 комментариев
  1. читатель:
    29 Март 2017 в 18:51

    К редакции…подписку не оформляю, т.к. читаю на сайте, но готов внести определенную сумму ..как это можно сделать ещё иным способом?

    0
    0
    Ответить
    • Tamara Еслямова:
      29 Март 2017 в 19:03

      Здравствуйте! Если вы в Уральске, можно зайти к нам в офис в бухгалтерию, там примут деньги.
      Или оплатить через Киви-кошелек на 777 761 02 61.
      БЛАГОДАРИМ вас за поддержку!

      0
      -2
      Ответить
  2. FBK:
    29 Март 2017 в 19:06

    Молодцы УНовцы скину пару тысяч на киви.

    +1
    0
    Ответить
  3. Борец_вольник:
    29 Март 2017 в 20:02

    Как отправить кард то кард?
    кстати вы там так откровенно не политесь в стиле Новального)))))
    Это его фишка отправляйте нам деньги, здесь говорят правду))))) в целом идея интересная, не забудьте про качество, у Новального там интересно и качественно

    0
    -1
    Ответить
    • Tamara Еслямова:
      29 Март 2017 в 20:07

      У вас не получается провести платеж здесь у нас http://www.uralskweek.kz/subscription/ ? С любой карты проходит платеж.

      Вот вам номер карты, на нее отправляйте 4263 4334 8472 8685

      У нас будет еще сильней ответственность за эту работу перед вами.

      0
      -1
      Ответить
  4. арман:
    29 Март 2017 в 20:05

    Давайте поддержим. Скинем по 1000 тенге кто сможет.

    0
    0
    Ответить
  5. Лукпан Ахмедьяров:
    29 Март 2017 в 20:51

    Азамат, мы обратили внимание на то, в рассылке Тендерплюс часто фигурируют объявления, которые не опубликованы на официальном портале госзакупок. Почему так получается, мы не знаем. но факт, остается фактом. В настоящее время мы получаем с портала Тендерплюс общую рассылку, в которой есть только наименование закупки, место поставки и сумма. Платная подписка предоставит нам возможность видеть всю конкурсную документацию (техспецификацию, потенциальных поставщиков, протоколы, заказчика и поставщика и так далее). То есть такая информация позволит нам формировать не только качественный контент расследования, но и направлять в соотвествующие госорганы качественные запросы.

    0
    0
    Ответить
  6. Nurtas:
    29 Март 2017 в 22:12

    Откроите еще канал на ютубе. Только не дешевый, а как у ФБК. Чтобы было желание подписаться.

    0
    0
    Ответить
    • Tamara Еслямова:
      29 Март 2017 в 22:17

      Будет, работаем. Но вы не представляете, каких ресурсов требует от редакции кроссплатформенность, то есть производство и выдача информации на многих платформах — помимо сайта, все соцсети, Ютюб. Везде нужны видео, иная подача информации, подкасты, графика, качественные фото. Нужны журналисты, технические сотрудники, владеющие знанием много чего для производства мультимедиа. Нужно брать еще людей, а готовых профи нет, из тех, кто приходит, мало кто пригоден, а оставшихся учить и учить. На расширение штата нужны средства, а еще нужно обновление, приобретение техники, оборудования, программ и т.д. Современное производство журналистских материалов становится все дороже, а денег в СМИ все меньше из стагнации в экономике и распространения смартфонов и распространения Интернета повсеместно.

      0
      0
      Ответить
  7. город:
    29 Март 2017 в 22:23

    УН — молодцы.Желаю вам поддержки от большей части читателей.Сам помочь не могу по ряду причин. Но Ваши статьи актуальные и сдерживают аппетит чиновников на тот или иной кусок.Вам здоровья и успехов. Берегите себя от разных опасностей…

    0
    0
    Ответить
  8. самат:
    29 Март 2017 в 23:19

    Лукпан как с вами связаться по конфиденциальному номеру ?

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-29
Утром-1 ℃
Днем-1 ℃
Вечером-1 ℃
Ночью-4.02 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1008.84
Скорость ветра10.55 м/с
2017-03-30
Утром-7.52 ℃
Днем-1.02 ℃
Вечером-2.47 ℃
Ночью-4.69 ℃
Влажность98 %
ДавлениеhPa 1021.07
Скорость ветра3.77 м/с