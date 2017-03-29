Зачем «Уральской неделе» ваши 85 тысяч тенге?

Эта сумма поможет появиться на свет новым горячим журналистским расследованиям.

Мы знаем – вам нравятся наши журналистские расследования, вы ждете их от нас. Благодаря им вы узнаете то, что власти предпочитают скрыть от нас с вами. Ну, вот последний свежий пример – аким области А. Кульгинов отказался от дорогого «Ауди» после того, как мы рассказали вам о ней. Ну и еще об этом внедорожнике акима Зеленовского района.

Команда «Уральской недели» настроена на то, чтобы раскапывать значимые истории, рассказывать о том, что действительно вам важно.

Мы никогда не брали деньги у государства или коммерческих структур, жили на собственные доходы от рекламы и продажи газеты. Однако бизнес сейчас испытывает трудности, сокращает свою бюджеты на рекламу, а с распространением смартфонов среди населения падает спрос на печатную прессу. Наше финансовое положение таково, что бюджет редакции стал чрезвычайно сжатым.

Нам нужна ваша поддержка.

У нас к вам предложение — стать партнером наших расследований.

Мы работаем над большим проектом по расследованию государственных закупок наших госорганов. И нам нужна ваша поддержка для приобретения годовой подписки к платной базе данных всех госзакупок на портале Tenderplus.kz Годовая подписка стоит 85 тысяч тенге. Помогите нам оплатить эту подписку. Мы приглашаем вас стать партнерами нашего проекта.

Это поможет нам подготовить и опубликовать серию журналистских расследований.

Вы можете поддержать прямо СЕЙЧАС наш проект, для этого ПЕРЕЙДИТЕ на нашу страницу электронных платежей в системе электронных платежей Cloud payments. На этой страницы в самом низу есть форма «Если хотите поддержать «Уральскую неделю». 2-й вариант — с карты на карту на номер 4263 4334 8472 8685 3-й вариант — принести наличные в офис «УН» в нашу бухгалтерию. Телефон для справки: 775 570 59 20; 777 761 02 61; 4-й вариант — оплатить свою сумму через Киви-кошелек на номер 777 761 02 61.

85 тысяч тенге помогут появиться на свет горячим журналистским расследованиям.

Благодарим Вас.

Команда журналистов «Уральской недели»