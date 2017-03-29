ЗКО станет пилотной зоной для внедрения новой программы здравоохранения

Об этом сообщил министр здравоохранения РК Ержан Биртанов во время визита в Уральск, 29 марта. Минздрав предлагает внедрить Программу управления заболеваниями.

— В рамках этой программы нам необходимо больше внимания уделять первичной медицинской помощи и врачам общей практики. Во всем мире первичная медицинская помощь занимает 40-50 % всего объема медуслуг. У нас же сложилась ситуация, когда 80% всех услуг приходится на специалистов узкого профиля и только 20% на первичную или врачей общей практики. Поэтому, в рамках программы управления заболеваниями нам необходимо определить 5-6 основных заболеваний, на которые приходится большая часть вызовов скорой помощи и целенаправленно работать по ним. Необходимо выстроить систему, чтобы люди были вовлечены в процесс лечения, а не перекладывали ответственность за свое здоровье на врачей. Например, своевременный прием лекарств, соблюдение предписанного режима и рациона, — сказал министр здравоохранения.

Он также добавил, что в системе здравоохранения будет возобновлена педиатрия — специализированная медицинская помощь для детей от 0 до 6 лет. По словам министра в настоящее время минздрав работает над оптимизацией бюрократической нагрузки на врачей, которые по словам Ержана Биртанова слишком перегружены. Отдельно министр здравоохранения остановился на доступности лекарств для населения. По его словам в настоящее время из 7000 наименований лекарственных средств, по 4000 минздрав установил предельную розничную цену в аптеках.

Министр здравоохранения также прокомментировал почему казахстанцам прописывают дорогие препараты.

— Есть такое мнение, что будто врачи специально прописывают пациентам дорогие препараты, потому что фармкомпании им за это платят. Точно могу сказать, что сейчас такого нет. Может и была такая практика в 90-х годах. Сегодня врач никак не связан с фармкомпанией. Но другое дело, что в аптеках есть заинтересованность продать дорогой препарат и потому имея альтернативу из 3-4 препаратов, в аптеках человеку стараются продать лекарство подороже, потому что там выручка больше, — сказал министра здравоохранения