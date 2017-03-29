ЗКО станет пилотной зоной для внедрения новой программы здравоохранения
Об этом сообщил министр здравоохранения РК Ержан Биртанов во время визита в Уральск, 29 марта. Минздрав предлагает внедрить Программу управления заболеваниями.
— В рамках этой программы нам необходимо больше внимания уделять первичной медицинской помощи и врачам общей практики. Во всем мире первичная медицинская помощь занимает 40-50 % всего объема медуслуг. У нас же сложилась ситуация, когда 80% всех услуг приходится на специалистов узкого профиля и только 20% на первичную или врачей общей практики. Поэтому, в рамках программы управления заболеваниями нам необходимо определить 5-6 основных заболеваний, на которые приходится большая часть вызовов скорой помощи и целенаправленно работать по ним. Необходимо выстроить систему, чтобы люди были вовлечены в процесс лечения, а не перекладывали ответственность за свое здоровье на врачей. Например, своевременный прием лекарств, соблюдение предписанного режима и рациона, — сказал министр здравоохранения.
Он также добавил, что в системе здравоохранения будет возобновлена педиатрия — специализированная медицинская помощь для детей от 0 до 6 лет. По словам министра в настоящее время минздрав работает над оптимизацией бюрократической нагрузки на врачей, которые по словам Ержана Биртанова слишком перегружены. Отдельно министр здравоохранения остановился на доступности лекарств для населения. По его словам в настоящее время из 7000 наименований лекарственных средств, по 4000 минздрав установил предельную розничную цену в аптеках.
Министр здравоохранения также прокомментировал почему казахстанцам прописывают дорогие препараты.
— Есть такое мнение, что будто врачи специально прописывают пациентам дорогие препараты, потому что фармкомпании им за это платят. Точно могу сказать, что сейчас такого нет. Может и была такая практика в 90-х годах. Сегодня врач никак не связан с фармкомпанией. Но другое дело, что в аптеках есть заинтересованность продать дорогой препарат и потому имея альтернативу из 3-4 препаратов, в аптеках человеку стараются продать лекарство подороже, потому что там выручка больше, — сказал министра здравоохранения
Во всем мире первичная медицинская помощь занимает 40-50 % всего объема медуслуг.У нас же сложилась ситуация, когда 80% всех услуг приходится на специалистов узкого профиля и только 20% на первичную или врачей общей практики.
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О, опять эта «мировая практика»! А ведь знали….
Боже, опять реформы?? Доколе?) Управление заболеваниями,да, круто. И больной не в праве перекладывать ответственность за заболевание на врача.. тоже круто… заболел, сам виноват, лечись,а врачей не отвлекай…Дали тебе рекомендации,по диете, лечению, не помогло? Значит плохо соблюдал, сам виноват…. Хотя, да, согласна, люди должны заботиться о себе, вести здоровый образ жизни и т.д., но учитывая реальность, то странно это слышать. какое здоровое и сбалансированное питание? Рожки и картошка? Какой спорт? Где заниматься? Если даже тротуаров нет для пробежек, не говоря уже о специальных дорожках… эх
Относительно того что врач никак не связан с фармкомпанией ложь. Медпредставители «*Troka-S Pharma»,»*RIN PHARM» доплачивают врачам за каждый рецепт.В каждом втором рецепте есть их препараты:флузамед(флуконазол),зиромин(азитромицин),цефамед(цефтриаксон),холудексан(урсосан),лацидофил,кокарнит,полижен,ферсинол,венодиол и т.д. И так как все препараты намного дороже аналогов, в аптеке стараются иметь их в наличии и предлагают замену.Чисто бизнес…
Если нет связи между врачами и фармкомпаниями,тогда почему на столах у врачей куча всяких рекламок с дорогими препаратами?календарики,ручки,часы,буклеты.
УН у подписавшиеся к электронной подписки в среду газету получают?
В корзину?
У вас есть Fedback?
Вы оформили электронную подписку?
Да.
Да.
Да последних под моим ником оиписался не я.
Сейчас вычищу его.
Есть такое мнение, что будто врачи специально прописывают пациентам дорогие препараты, потому что фармкомпании им за это платят. Точно могу сказать, что сейчас такого нет.
———————————— Мужчина явно потерял связь с реальностью.
Видите какими масштабами он мыслит — мировыми ….или в крайнем случае министерскими….иначе как объяснить этот опус о мировом заговоре целых фармкомпаний и рядовых аульных фельдшеров.
«Уважаемый»! Какие на хрен фармкомпании?
Всё намного проще, мельче и приземлённее!
Не фармкомпаниии а владельцы аптек в сговоре с рядовыми врачами.
Более того, недавно столкнулся с и вовсе вопиющим случаем когда врач поликлиники «намба уан» настойчиво рекомендовал пациенту отказаться от приёма «бесполезных лекарств» и обратить внимание на некий чудодейственный инновационный прибор, заряжающий своими положительными космическими излучениями всё к чему прислоняется…..кстати он, кроме гармонизации пространства, ещё и …. А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ — вы же помните про то что ЭТО рекомендует врач пенсионерке….так вот продолжаю — этот прибор, вдобавок, снимает с пациента СГЛАЗ, ПОРЧУ И ПРОКЛЯТИЯ!!! Каково? И ЭТО впаривает престарелой пенсионерке ВРАЧ ! Мало того, она и адресок продиктовала, в котором можно приобрести эту ПАНАЦЕЮ.
Она так запудрила мозг бабуле, что мы всей семьёй не могли её отрезвить. Пришлось капаться в инете и на пальцах, по пунктам, наглядно разъяснять человеку всю чушь и обман этого «чудодейственного» прибора с загадочным названием КФС Кольцова.
Вот такие у нас врачи.