13-летняя спортсменка из Уральска стала чемпионкой РК по таэквондо

Лиана Кушкеева, став лучшей таэквондисткой среди кадетов в Казахстане, примет участие в чемпионате мира.

Чемпионат Казахстана по таэквондо среди кадетов проходил с 23 по 26 марта в Уральске. За звание лучших боролись 450 спортсменов со всех регионов страны.

— Наша команда показала высокие результаты, но занять самое высокое место смогла только Лиана, — сообщил уральский тренер по таэквондо Арслан Ордабаев. – Она выступала в весовой категории до 51 килограмма.

По словам Арслана Ордабаев, победа на чемпионате страны обеспечила девушке место в сборной команде РК. Уже в августе этого года Лиана Кушкеева примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Египте. В ближайшее время спортсменка отправится на учебно-тренировочные сборы в Алматы, после чего выступит на турнире в Москве.

— Девочка очень талантливая, — рассказал тренер. – С ее физическими данными мы рассчитываем на попадание в тройку сильнейших на мировом первенстве.

Кроме того, в планах спортсменки попасть на летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут на будущий год в Аргентине.

— Победа на чемпионате Казахстана – это первый шаг Лианы в большой спорт. Награды с мировых стартов у нее впереди, — отметил Арслан Ордабаев.

Екатерина ЛИТВЯКОВА