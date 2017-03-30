Дело по факту отравления женщины угарным газом в Аксае ЗКО передано суд

Первые судебные слушанья начнутся уже в апреле.

Как сообщили нам в пресс-службе ДВД ЗКО, после случившегося в начале январе по факту гибели 37-летней Алмагуль Рамазановой было возбуждено уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса РК «Причинение смерти по неосторожности».

Однако, в процессе расследования уголовное дело в отношении сотрудников ТОО «Орал Газ Аймак» Айдарбека Бактыгалиева и Онсапар Аккалиевой было переквалифицировано на статью 306 части 3 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Согласно этой статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.

Напомним, что трагедия произошла 10 января в Аксае. 37-летнюю Алмагуль Рамазанову с признаками отравления угарным газом доставили в районную больницу. Не приходя в сознание, женщина скончалась. Двоих ее детей — близнецов Даулета и Дильназ — врачам удалось спасти. За день до гибели женщины в её доме специалисты газовой службы прочищали дымоход.

Екатерина ЛИТВЯКОВА