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Опубликовано: Чт, Мар 30th, 2017
236 ЗКО / Картина дня

Дело по факту отравления женщины угарным газом в Аксае ЗКО передано суд

Первые судебные слушанья начнутся уже в апреле.

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Как сообщили нам в пресс-службе ДВД ЗКО, после случившегося в начале январе по факту гибели 37-летней Алмагуль Рамазановой было возбуждено уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса РК «Причинение смерти по неосторожности».

Однако, в процессе расследования уголовное дело в отношении сотрудников ТОО «Орал Газ Аймак» Айдарбека Бактыгалиева и Онсапар Аккалиевой было переквалифицировано на статью 306 части 3 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Согласно этой статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.

Напомним, что трагедия произошла 10 января в Аксае. 37-летнюю Алмагуль Рамазанову с признаками отравления угарным газом доставили в районную больницу. Не приходя в сознание, женщина скончалась. Двоих ее детей — близнецов Даулета и Дильназ —  врачам удалось спасти. За день до гибели женщины в её доме специалисты газовой службы прочищали дымоход.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

 

Один комментарий
  1. Гости:
    30 Март 2017 в 16:32

    Вовсе их не пускать дом,ТОО ОралГазАймак одни лохотронщики

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