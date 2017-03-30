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Опубликовано: Чт, Мар 30th, 2017
277 ЗКО / Картина дня

Матч между «Акжайыком» и «Атырау» пройдет в Уральске

В эту субботу, 1 апреля, состоится очередной матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. В Уральске встретятся команды «Акжайык» и «Атырау».

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Во время матча с «Астаной» . Фото из архива ФК «Акжайык»

Матч IV тура чемпионата пройдет на стадионе ФК «Акжайык».

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, матч начнется в 15.00 часов по местному времени. Цена  входного билета остается прежней: для взрослых – 300 тенге, для детей – 200 тенге.

Напомним, что ФК «Акжайык» с тремя очками в активе занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. Два из прошедших матча уральцы проиграли, один завершили победой.

Атырауский же клуб находится на последнем месте в таблице – из проведенных встреч одна завершилась ничьей, остальные – проиграны. Кроме того, атыраусцы находятся в минусе (- 8 очков): по решению ФФК с команды уже снято 9 очков.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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