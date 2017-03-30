ОПГ из ЗКО обвиняется в подготовке к теракту

Молодые люди из села Жангала подозреваются в подготовке к преступлению. Уголовное дело в отношении восьмерых жангалинцев было передано в суд три дня назад.



Об этом «УН» сообщил судья Специализированного межрайонного уголовного суда, Бахыт Ермаханов.

— Согласно материалам уголовного дела, восемь парней из Жангалы создали открытое сообщество в социальной сети «ВКонтакте», где публиковали призывы к совершению террористического акта, постили песнопения и девизы группировки ИГИЛ, — говорит судья Ермаханов. — Вдохновил молодых людей к такому поступку террористический акт, прошедший в прошлом году в Актобе.

Со слов Бахыта Ермаханова, шестерым молодым людям предъявлено обвинение по статье «24» УК РК » Подготовка к преступлению», ещё двоим, предъявлено обвинение по статье 255, часть 2 «Пропаганда терроризма», и главарю ОПГ предъявлено обвинение в создании преступной группировки.

— Эти парни являются салафитами, в Казахстане это направление является запрещенным, — рассказывает судья Ермаханов. – Участникам данной ОПГ от 23 до 33 лет. Главарю группировки 33 года.

Фамилии и имена участников ОПГ на данный момент судья не обнародовал. Суд будет проходить в открытом режиме. «УН» продолжает отслеживать события.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА