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Опубликовано: Чт, Мар 30th, 2017
1 161 ЗКО / Картина дня

ОПГ из ЗКО обвиняется в подготовке к теракту

Молодые люди из села Жангала подозреваются в подготовке к преступлению. Уголовное  дело в отношении восьмерых жангалинцев было  передано в суд три дня назад.

террор
Об этом «УН» сообщил судья  Специализированного межрайонного уголовного суда, Бахыт  Ермаханов.
— Согласно материалам уголовного  дела, восемь парней  из Жангалы создали открытое сообщество в социальной сети «ВКонтакте», где публиковали призывы к совершению террористического акта, постили песнопения и девизы группировки ИГИЛ, — говорит судья Ермаханов. — Вдохновил молодых людей к такому поступку террористический акт, прошедший в прошлом году в Актобе.
Со слов Бахыта Ермаханова, шестерым молодым  людям предъявлено обвинение по статье «24» УК РК » Подготовка к преступлению», ещё двоим, предъявлено  обвинение по статье 255, часть 2 «Пропаганда терроризма», и главарю ОПГ  предъявлено обвинение в создании преступной группировки.
— Эти парни являются салафитами, в  Казахстане  это направление является запрещенным, — рассказывает судья Ермаханов. – Участникам данной ОПГ от 23 до 33 лет. Главарю группировки 33 года.

Фамилии и имена участников ОПГ на данный момент судья не обнародовал. Суд будет проходить в открытом режиме. «УН» продолжает отслеживать события.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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