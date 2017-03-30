Родные погибших в ДТП с участием депутата: «Он взял вину на себя»
Депутат маслихата ЗКО Кайдар Кощанов признал свою вину в ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили родственники погибших.
Речь идет о ДТП, случившемся утром 29 марта на пересечении улицы Жангирхана и объездной дороги, которая ведет со стороны поселка Меловые горки и поселок Зачаганск. Из полицейской сводки следует, что Кайдар Кощанов на Toyta Land Cruiser 200 двигался со стороны поселка Меловые Горки по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Приора» под управлением 22-летнего Вячеслава Лопухина, который двигался по главной дороге — улице Жангирхана. В «Приоре», кроме водителя, находилась его бабушка 63-летняя Надежда Кондрашкина.
Джип под управлением депутата ударил «Приору» в левую боковую сторону и протащив несколько метров оба автомобиля столкнулись с припаркованной на обочине Ауди-80. С места происшествия с тяжелыми травмами были госпитализированы Вячеслав Лопухин и Надежда Кондашкина. Полученные ими травмы были столь тяжелы, что оба в тот же день скончались в больнице.
Журналисты «Уральской недели» посетили дом Лопухиных в поселке Большой Чаган. По словам родных, Вячеслав Лопухин в момент ДТП вез свою бабушку из Самары домой в поселок Большой Чаган. Вячеслав последние полтора года жил в Самаре. Надежда Кондрашкина до выхода на пенсию много лет работала в родном селе зубным техником.
Отец Вячеслава Владимир Лопухин подтвердил, что днем 29 марта, когда он и его тесть Юрий Кондрашкин прибыли в областную больницу, с ними там встретился Кайдар Кощанов.
— Он представился, принес свои извинения и сказал, что берет вину на себя за случившееся. Сегодня от его имени к нам приезжали женщины, кажется, бухгалтер его предприятия и еще кто-то. Выразили соболезнование и оставили деньги, — рассказал Владимир Лопухин.
По словам Юрия Кондрашкина, супруга погибшей Надежды, удар был очень сильный.
— Когда мы увидели машину, мы были в шоке. В багажнике машины была сумка с консервами, они были сплюснуты в лепешку. В больнице врач сказал нам, что у моей супруги были множественные переломы, разрыв внутренних органов и такие травмы несовместимы с жизнью, — сообщил Юрий Кондрашкин.
Также по словам Владимира Лопухина, в больнице сотрудники полиции показывали ему результаты наркологического обследования Кайдара Кощанова. Анализы показали, что депутат в момент ДТП был трезв.
— По словам полицейских, момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения, которые есть на этом перекрестке. Там вроде бы было видно, что джип двигался со стороны нового моста через Урал, а наш парень ехал по трассе в сторону выезда из города. По словам полицейских, там вина водителя джипа очевидная. Да и сам этот человек несколько раз сказал нам, что берет вину на себя, — сказал Владимир Лопухин.
Можно предположить, что в этот день 29 марта Кайдар Кощанов ехал к себе на предприятие — ТОО «Болашак-Т», которое должен был посетить премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.
Кайдар Кощанов является учредителем строительной компании ТОО «Болашак-Т». С марта 2016 года является депутатом областного маслихата. Ранее был депутатом городского маслихата г.Уральск.
Лукпан Ахмедьяров, фото Рауль Упоров
Возьмите у него 3 3x комнатной квартиры в строищиxся домаx и отпустите с миром пусть живет и греx будет на его совести и пусть земля им будет пуxом
Друзья давайте не будем лишнего писать.Все и так понятно.Он взял всю вину на себя.Давайте не будем все усугублять.Пожалуйста!!!
соболезнования родным и близким.
Кудайдын шапалагы!не все так просто!!
Соболезную … Но и депутат достойно признал , достойно отвечать . Случай жизни или судьба … Но все мы люди и все мы смертны … Соболезную
Никто от подобного не застрахован.
Не депутат, не рабочий.
Хоть проявил мужество, прийти извинится и признать вину.
Видимо в связи с приездом, премьера. Голова была занята, делами.
Имея крупное предприятие, можно наверное иметь профессионального водителя.
Вот и первое предсказание сбылось.. Ждём еще шесть
Вы ему еще орден дайте за то что вину признал! Куда он денется не признав если вина его очевидна! Даже блондинка знает, что перед выездом на главную уступи дорогу! Кто то пишет с каждым может случится…вы что не читали внимательно? Там даже консервы от удара сплющились! Не гони авто на бешенной скорости может и травмами отделались.. очень жаль погибших..с самой самары ехали и буквально на пороге дома такое. Соболезную родным
Орден ему никто не просит. Если захотел бы запутать это дело, сделал бы. Влияния и денег у него хватает. Тут ничего не поделаешь, погибших не вернешь. Суд должен все решить. И Суд всевышний тоже.
Предприятие этого депутата, кажется замешано с коррупцией » байтерек» жакупова аслана.