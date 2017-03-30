Родные погибших в ДТП с участием депутата: «Он взял вину на себя»

Депутат маслихата ЗКО Кайдар Кощанов признал свою вину в ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили родственники погибших.

Речь идет о ДТП, случившемся утром 29 марта на пересечении улицы Жангирхана и объездной дороги, которая ведет со стороны поселка Меловые горки и поселок Зачаганск. Из полицейской сводки следует, что Кайдар Кощанов на Toyta Land Cruiser 200 двигался со стороны поселка Меловые Горки по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Приора» под управлением 22-летнего Вячеслава Лопухина, который двигался по главной дороге — улице Жангирхана. В «Приоре», кроме водителя, находилась его бабушка 63-летняя Надежда Кондрашкина.

Джип под управлением депутата ударил «Приору» в левую боковую сторону и протащив несколько метров оба автомобиля столкнулись с припаркованной на обочине Ауди-80. С места происшествия с тяжелыми травмами были госпитализированы Вячеслав Лопухин и Надежда Кондашкина. Полученные ими травмы были столь тяжелы, что оба в тот же день скончались в больнице.

Надежда Кондрашкина

Вячеслав Лопухин

Журналисты «Уральской недели» посетили дом Лопухиных в поселке Большой Чаган. По словам родных, Вячеслав Лопухин в момент ДТП вез свою бабушку из Самары домой в поселок Большой Чаган. Вячеслав последние полтора года жил в Самаре. Надежда Кондрашкина до выхода на пенсию много лет работала в родном селе зубным техником.

Отец Вячеслава Владимир Лопухин подтвердил, что днем 29 марта, когда он и его тесть Юрий Кондрашкин прибыли в областную больницу, с ними там встретился Кайдар Кощанов.

— Он представился, принес свои извинения и сказал, что берет вину на себя за случившееся. Сегодня от его имени к нам приезжали женщины, кажется, бухгалтер его предприятия и еще кто-то. Выразили соболезнование и оставили деньги, — рассказал Владимир Лопухин.

По словам Юрия Кондрашкина, супруга погибшей Надежды, удар был очень сильный.

— Когда мы увидели машину, мы были в шоке. В багажнике машины была сумка с консервами, они были сплюснуты в лепешку. В больнице врач сказал нам, что у моей супруги были множественные переломы, разрыв внутренних органов и такие травмы несовместимы с жизнью, — сообщил Юрий Кондрашкин.

Также по словам Владимира Лопухина, в больнице сотрудники полиции показывали ему результаты наркологического обследования Кайдара Кощанова. Анализы показали, что депутат в момент ДТП был трезв.

— По словам полицейских, момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения, которые есть на этом перекрестке. Там вроде бы было видно, что джип двигался со стороны нового моста через Урал, а наш парень ехал по трассе в сторону выезда из города. По словам полицейских, там вина водителя джипа очевидная. Да и сам этот человек несколько раз сказал нам, что берет вину на себя, — сказал Владимир Лопухин.

Можно предположить, что в этот день 29 марта Кайдар Кощанов ехал к себе на предприятие — ТОО «Болашак-Т», которое должен был посетить премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Кайдар Кощанов является учредителем строительной компании ТОО «Болашак-Т». С марта 2016 года является депутатом областного маслихата. Ранее был депутатом городского маслихата г.Уральск.

Лукпан Ахмедьяров, фото Рауль Упоров