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Опубликовано: Чт, Мар 30th, 2017
1 028 ЗКО / Картина дня

Сразу два снаряда обнаружили в ЗКО

Необычные находки были обнаружены жителями сел Бокейординского и Акжаикского района

снаряд

— 24 марта житель Бокеординского района сообщил полиции, что в 10 метрах от его дома лежит снаряд, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. – Прибывшие на место полицейские выяснили, что снаряд диаметром 20 сантиметров , длиной в 67 сантиметров. Снаряд оказался времен Великой Отечественной войны.

Аналогичная находка произошла и в поселке Жаик Акжайыкского района.

Жителем поселка был обнаружен снаряд  времен гражданской войны диаметром 7 сантиметров , длиной 32 сантиметра, — сообщает пресс- служба ДВД ЗКО.  В обоих случаях на местах обнаружения снарядов было организовано дежурство из числа сотрудников РОВД, после чего снаряды были уничтожены группой по разминированию с соблюдением всех мер безопасности.

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