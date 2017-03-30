Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи

Южнокорейский суд выдал ордер на арест экс-президента страны Пак Кын Хе, сообщает «Вести.Ru». Таким образом, суд согласился с выдвинутыми в ее адрес обвинениями, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении властью. Как уточняет РИА Новости, прокуратура добивается ареста экс-президента, так как считает, что Пак Кын Хе может скрыть важные улики, изобличающие ее соучастие в коррупционной деятельности Цой Сун Силь — ближайшей подруги бывшей главы государства, арестованной осенью прошлого года. Дело о коррупции, в котором главной фигуранткой выступает подруга экс-президента Цой Сун Силь, стало причиной объявления импичмента Пак Кын Хе и ее официальной отставки по решению Конституционного суда в начале марта. На 9 мая назначены выборы президента. Как ожидается, прокуратура может прийти к какому-то определенному решению по экс-президенту до конца марта. Цой Сун Силь были предъявлены обвинения в вымогательстве около 70 миллионов долларов от крупнейших корейских компаний, во вмешательстве в политические процессы — всего по 13 делам. В том числе рассматривается вопрос и о том, что фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ен передал или обещал передать Цой сумму в размере 37 миллионов долларов за то, что та, пользуясь своими отношениями с президентом, способствовала бы созданию благоприятных условий для компании. Глава компании Samsung Ли Чжэ Ен был арестован в конце февраля.