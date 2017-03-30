В этом году в ЗКО построят 8 новых школ

Из них четыре школы будут возведены в областном центре, столько же – в районах.

Об этом во время встречи с премьер-министром Бакитжаном Сагинтаевым сообщил аким области Алтая Кульгинова.

— В этом году за счет средств республиканского, местного бюджетов и средств КПО б.в. в регионе будет построено восемь новых школ, — сказал Алтай Кульгинов. – Четыре – в Уральске, четыре – в районах области. Благодаря этому будет решена проблема одной аварийной школы и нескольких школ, где дети занимаются в три смены.

Также глава региона отметил, что капитальный ремонт будет произведен в 33 социальных объектах -14 объектах образования и 19 объектах здравоохранения.

Екатерина ЛИТВЯКОВА