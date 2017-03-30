В этом году в ЗКО построят 8 новых школ
Из них четыре школы будут возведены в областном центре, столько же – в районах.
Об этом во время встречи с премьер-министром Бакитжаном Сагинтаевым сообщил аким области Алтая Кульгинова.
— В этом году за счет средств республиканского, местного бюджетов и средств КПО б.в. в регионе будет построено восемь новых школ, — сказал Алтай Кульгинов. – Четыре – в Уральске, четыре – в районах области. Благодаря этому будет решена проблема одной аварийной школы и нескольких школ, где дети занимаются в три смены.
Также глава региона отметил, что капитальный ремонт будет произведен в 33 социальных объектах -14 объектах образования и 19 объектах здравоохранения.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Вот пожалуйста, результаты акима области. Сразу 8 школ. Сильно.
медвежья услуга акиму))) Видно же, кампания) И, школы только в проекте, даже нет ПСД,а вы уже ладоши сбили хлопать)))
Хорошо подготовился к 2017 году Кульгинов. Сразу столько соцобъектов за один год. Для зко не слыханно.
Молодец Кульгинов! Так держать!!
Жители вас поддерживают и надеются, что вам удастся расшевелить спящий регион!!
Я верю, развернется еще наш молодой Аким!
Реальными делами доказывает.
Алтай-рахмет саган,сен аман сау бол. Алтай жолдарды карашы!
Казталовкаға жаңа мектеп салу — кезек күттірмейтін мәселе. Жауапты адамдар, депутаттар мырзалар, жұмыстануларыңды өтінемін. А.Оразбаева атындағы жоббм қазірдің өзінде тарлық етіп отыр. Сегіз мектептің құрлысын бастау — үлкен жұмыстардың жетістігі. Мен қуаныштымын.