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Опубликовано: Чт, Мар 30th, 2017
751 ЗКО / Картина дня

В этом году в ЗКО построят 8 новых школ

Из них четыре школы будут возведены в областном центре, столько же – в районах.

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Фото из архива «УН»

Об этом во время встречи с премьер-министром Бакитжаном Сагинтаевым сообщил аким области Алтая Кульгинова.

В этом году за счет средств республиканского, местного бюджетов и средств КПО б.в. в регионе будет построено восемь новых школ, — сказал Алтай Кульгинов. – Четыре – в Уральске, четыре – в районах области. Благодаря этому будет решена проблема одной аварийной школы и нескольких школ, где дети занимаются в три смены.

Также глава региона отметил, что капитальный ремонт будет произведен в 33 социальных объектах -14 объектах образования и 19 объектах здравоохранения.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

7 комментариев
  1. Жанна:
    30 Март 2017 в 14:52

    Вот пожалуйста, результаты акима области. Сразу 8 школ. Сильно.

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    • mania:
      30 Март 2017 в 15:58

      медвежья услуга акиму))) Видно же, кампания) И, школы только в проекте, даже нет ПСД,а вы уже ладоши сбили хлопать)))

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  2. Республиканец:
    30 Март 2017 в 14:56

    Хорошо подготовился к 2017 году Кульгинов. Сразу столько соцобъектов за один год. Для зко не слыханно.

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  3. Айка:
    30 Март 2017 в 15:16

    Молодец Кульгинов! Так держать!!
    Жители вас поддерживают и надеются, что вам удастся расшевелить спящий регион!!
    Я верю, развернется еще наш молодой Аким!

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  4. ЧеТам:
    30 Март 2017 в 15:20

    Реальными делами доказывает.

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  5. Руслан:
    30 Март 2017 в 16:18

    Алтай-рахмет саган,сен аман сау бол. Алтай жолдарды карашы!

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  6. Мирболат:
    30 Март 2017 в 16:44

    Казталовкаға жаңа мектеп салу — кезек күттірмейтін мәселе. Жауапты адамдар, депутаттар мырзалар, жұмыстануларыңды өтінемін. А.Оразбаева атындағы жоббм қазірдің өзінде тарлық етіп отыр. Сегіз мектептің құрлысын бастау — үлкен жұмыстардың жетістігі. Мен қуаныштымын.

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