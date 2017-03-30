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Опубликовано: Чт, Мар 30th, 2017
3 608 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске по вине депутата областного маслихата погибли двое людей

В Уральске депутат областного маслихата Хайдар Кощанов стал виновником ДТП в котором погибли два человека и еще один был ранен.

Хайдар Кощанов
Хайдар Кощанов

ДТП произошло на Свистун горе 29 марта в 9 часов утра. Как следует из официальной сводки ДВД ЗКО Хайдар Кощанов управляя внедорожником Toyota Land Cruiser 200, выезжая на улицу Жангирхана не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21703. От удара с джипом автомобиль ВАЗ отбросило в сторону и он столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Audi-80. В результате ДТП от полученых травм скончались водитель автомобиля ВАЗ 22-летний Вячеслав Лопухин и его пассажирка 63-летняя Надежда Кондрашкина. Водитель автомобиля  Audi-80 получил травму головы.

В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза и возбуждено досудебное расследование. Сам депутат в ДТП не пострадал.

Выписка из официальной сводки полиции сообщения о ЖТП с участием Кайдара Кощанова

Выписка из официальной сводки полиции сообщения о ЖТП с участием Кайдара Кощанова

протокол 1

7 комментариев
  1. 95-96:
    30 Март 2017 в 15:07

    Вот поэтому руководители предприятий, организаций не должны садиться за руль. Должны иметь личного водителя. Потому что если попадают в аварию, то подставляют не только себя, но и всех, кто с ними работает.

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  2. ПМ:
    30 Март 2017 в 15:41

    Никаких примирений сторон , пусть ответит по по закону , хотя может спрыгнуть депутатишко.. Вот именно таких надо лишать гражданства и расстреливать согласно последним поправкам за то что высокомерие их важнее для них чем правила дорожного движения — не царское это дело уступать дорогу каким то там «Жигулям» , просто убил и покалечил людей сволочь.

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  3. Землячка погибших...:
    30 Март 2017 в 16:52

    Очень сожалею о случившемся, мои земляки… Боль в сердце! Соболезную вам…
    Уважаемая редакция, надо держать под контролем это дело, иначе вообще сделают так, что этого депутата вообще не было на месте.
    Обращаюсь к виновнику ДТП, его родным и друзьям, которые попытаются «замести следы»: знайте, у вас есть дети, родные, которые ответят за все ваши деяния! Есть еще и СУД БОЖИЙ где никакие связи и деньги не помогут!

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  4. MEN:
    30 Март 2017 в 16:53

    Кульгинов неужели в благодарность Хайдару подарите Уральску местного Усенова? Народ должен знать своиx героев, Хайдар свой бизнес начинал с разграбления и продажи оборудования и стройматериалов Мясокомбината и Войлочного комбината Аяз. Соболезнование семьям погибшиx.

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  5. 123:
    30 Март 2017 в 17:00

    ни чего не будет с этим жепутатом , законы не для них , мы живем в Казахстане !

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  6. Местный:
    30 Март 2017 в 17:05

    Скорей всего депутат еще был либо пьян, либо с бодуна… В Уральске правило чем круче тачка, тем больше ты прав на дороге…

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  7. Читатель:
    30 Март 2017 в 17:50

    Поперли заказные комментарии! Еще ему медаль за Отвагу предложите!

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