В Уральске по вине депутата областного маслихата погибли двое людей
В Уральске депутат областного маслихата Хайдар Кощанов стал виновником ДТП в котором погибли два человека и еще один был ранен.
ДТП произошло на Свистун горе 29 марта в 9 часов утра. Как следует из официальной сводки ДВД ЗКО Хайдар Кощанов управляя внедорожником Toyota Land Cruiser 200, выезжая на улицу Жангирхана не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21703. От удара с джипом автомобиль ВАЗ отбросило в сторону и он столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Audi-80. В результате ДТП от полученых травм скончались водитель автомобиля ВАЗ 22-летний Вячеслав Лопухин и его пассажирка 63-летняя Надежда Кондрашкина. Водитель автомобиля Audi-80 получил травму головы.
В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза и возбуждено досудебное расследование. Сам депутат в ДТП не пострадал.
Вот поэтому руководители предприятий, организаций не должны садиться за руль. Должны иметь личного водителя. Потому что если попадают в аварию, то подставляют не только себя, но и всех, кто с ними работает.
Никаких примирений сторон , пусть ответит по по закону , хотя может спрыгнуть депутатишко.. Вот именно таких надо лишать гражданства и расстреливать согласно последним поправкам за то что высокомерие их важнее для них чем правила дорожного движения — не царское это дело уступать дорогу каким то там «Жигулям» , просто убил и покалечил людей сволочь.
Очень сожалею о случившемся, мои земляки… Боль в сердце! Соболезную вам…
Уважаемая редакция, надо держать под контролем это дело, иначе вообще сделают так, что этого депутата вообще не было на месте.
Обращаюсь к виновнику ДТП, его родным и друзьям, которые попытаются «замести следы»: знайте, у вас есть дети, родные, которые ответят за все ваши деяния! Есть еще и СУД БОЖИЙ где никакие связи и деньги не помогут!
Кульгинов неужели в благодарность Хайдару подарите Уральску местного Усенова? Народ должен знать своиx героев, Хайдар свой бизнес начинал с разграбления и продажи оборудования и стройматериалов Мясокомбината и Войлочного комбината Аяз. Соболезнование семьям погибшиx.
ни чего не будет с этим жепутатом , законы не для них , мы живем в Казахстане !
Скорей всего депутат еще был либо пьян, либо с бодуна… В Уральске правило чем круче тачка, тем больше ты прав на дороге…
Поперли заказные комментарии! Еще ему медаль за Отвагу предложите!