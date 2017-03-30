В Уральске по вине депутата областного маслихата погибли двое людей

В Уральске депутат областного маслихата Хайдар Кощанов стал виновником ДТП в котором погибли два человека и еще один был ранен.

Хайдар Кощанов

ДТП произошло на Свистун горе 29 марта в 9 часов утра. Как следует из официальной сводки ДВД ЗКО Хайдар Кощанов управляя внедорожником Toyota Land Cruiser 200, выезжая на улицу Жангирхана не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21703. От удара с джипом автомобиль ВАЗ отбросило в сторону и он столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Audi-80. В результате ДТП от полученых травм скончались водитель автомобиля ВАЗ 22-летний Вячеслав Лопухин и его пассажирка 63-летняя Надежда Кондрашкина. Водитель автомобиля Audi-80 получил травму головы.

В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза и возбуждено досудебное расследование. Сам депутат в ДТП не пострадал.