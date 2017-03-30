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Опубликовано: Чт, Мар 30th, 2017
375 ЗКО

В ЗКО будет построено более 280 тысяч квадратных метров жилья

На строительство более 280 тысяч квадратов жилья было выделено более 11 миллиардов тенге.

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— В рамках Программы будет построено 8 жилых дома в городе Уральске, один в городе Аксае (всего 1345 квартир) и в семи из 12 районов (Акжаикский, Жанибекский, Карато-бинский, Казталовский, Сырымский, Теректинский, Чингирлауский) будет построено 178 жилых домов (240 квартир), — сообщил акима области Алтай Кульгинов.

Как сообщил глава области, таким образом, в этом году планируется обеспечить собственным жильем 1585 семей.

— Для того чтобы строительные работы можно было начать пораньше весной, конкурсные работы был начаты в январе. Конкурсная работа завершится в ближайшее время и будут начаты строительные работы, — добавил Кульгинов.

По данным акимата ЗКО, в регионе более 22 тысяч человек стоят в очереди на жилье. 19 тысяч из которых стоят в очередь только по городу Уральск. Кроме того, в очереди на земельный участок стоят 97 тысяч человек, количество вкладчиков Жилстройсбербанка 40 тысяч человек.

Азамат Муханов.

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