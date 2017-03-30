В ЗКО будет выделено 3252 земельных участка под ИЖС

В девяти районах области в этом году будут выделены земельные участки под ИЖС.

Об этом сообщил аким области Алтай Кульгинов, во время встречи с премьер-министром Бакитжаном Сагинтаевым.

— В области будет выделено 3252 земельных участка под ИЖС для очередников. К участкам уже подведены инженерные сети, — сообщил Кульгинов.

Кроме того, в феврале текущего года было возвращено в государственную собственность 200 га земли принадлежащих крестьянским хозяйствам, расположенным вблизи города.

— Подробный план разрабатывается. После того, как туда будут подведены инженерные коммуникации, по программе «Нурлы жер» будут выдаваться земельные участки под ИЖС очередникам, — отметил аким области.

Азамат Муханов