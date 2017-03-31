Анонс спортивных мероприятий в ЗКО на апрель

В апреле в нашей области пройдет ряд спортивных мероприятий – по боксу, гимнастике, смешанным единоборствам и бадминтону. Когда и где пройдет то или иное спортивное мероприятие, можно узнать из этой публикации.

Дата Соревнование Место проведения 6-9 апреля Чемпионат ЗКО по волейболу среди юношей 2000-2001, 2002 годов рождения и младше п. Чапаево, Акжаикский район 10-14 апреля Турнир по бадминтону «Топ-16» Спортзал «Конденсат»(ул. Ескалиева) 12-15 апреля Чемпионат ЗКО по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения п. Каратобе, Каратобинский район 13-16 апреля Чемпионат ЗКО по боксу среди молодежи 1999-2000 годов рождения Дворец школьников, центр бокса имени Д. Елеусинова (ул. Московская) 14-16 апреля Открытый областной турнир по волейболу среди ветеранов спорта, посвященный памяти общественного деятеля М. Иксанова Спортивный комплекс «Арман» (п. Зачаганск) 15-16 апреля Чемпионат ЗКО по ММА среди молодежи и взрослых Спортзал ОШВСМ (ул. Айтиева) 16-18 апреля Чемпионат ЗКО по греко-римской борьбе среди юниоров 2000-2003 годов рождения Спортзал ОШВСМ (ул. Айтиева) 18-20 апреля Четвертые летние юношеские игры (Казак курес) Спортзал ОШВСМ (ул. Айтиева) 19-21 апреля Областной этап республиканской спартакиады «Звезда» 26-27 апреля Первенство ЗКО по спортивной гимнастике Спортзал ДЮСШ № 2 (ул. Х. Чурина)

Екатерина ЛИТВЯКОВА