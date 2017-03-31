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Опубликовано: Пт, Мар 31st, 2017
333 ЗКО / Картина дня

Анонс спортивных мероприятий в ЗКО на апрель

В апреле в нашей области пройдет ряд спортивных мероприятий – по боксу, гимнастике, смешанным единоборствам и бадминтону. Когда и где пройдет то или иное спортивное мероприятие, можно узнать из этой публикации.

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Фото из архива «УН»

 

       Дата                   Соревнование      Место проведения
6-9 апреля Чемпионат ЗКО по волейболу среди юношей 2000-2001, 2002 годов рождения и младше п. Чапаево, Акжаикский район
10-14 апреля Турнир по бадминтону «Топ-16» Спортзал «Конденсат»(ул. Ескалиева)
12-15 апреля Чемпионат ЗКО по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения п. Каратобе, Каратобинский район
13-16 апреля Чемпионат ЗКО по боксу среди молодежи 1999-2000 годов рождения Дворец школьников, центр бокса имени Д. Елеусинова (ул. Московская)
14-16 апреля Открытый областной турнир по волейболу среди ветеранов спорта, посвященный памяти общественного деятеля М. Иксанова Спортивный комплекс «Арман» (п. Зачаганск)
15-16 апреля Чемпионат ЗКО по ММА среди молодежи и взрослых Спортзал ОШВСМ                (ул. Айтиева)
16-18 апреля Чемпионат ЗКО по греко-римской борьбе среди юниоров 2000-2003 годов рождения Спортзал ОШВСМ                (ул. Айтиева)
18-20 апреля Четвертые летние юношеские игры (Казак курес) Спортзал ОШВСМ                (ул. Айтиева)
19-21 апреля Областной этап республиканской спартакиады «Звезда»
26-27 апреля Первенство ЗКО по спортивной гимнастике Спортзал ДЮСШ № 2        (ул. Х. Чурина)

 

 Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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