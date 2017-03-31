Анонс спортивных мероприятий в ЗКО на апрель
В апреле в нашей области пройдет ряд спортивных мероприятий – по боксу, гимнастике, смешанным единоборствам и бадминтону. Когда и где пройдет то или иное спортивное мероприятие, можно узнать из этой публикации.
|Дата
|Соревнование
|Место проведения
|6-9 апреля
|Чемпионат ЗКО по волейболу среди юношей 2000-2001, 2002 годов рождения и младше
|п. Чапаево, Акжаикский район
|10-14 апреля
|Турнир по бадминтону «Топ-16»
|Спортзал «Конденсат»(ул. Ескалиева)
|12-15 апреля
|Чемпионат ЗКО по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения
|п. Каратобе, Каратобинский район
|13-16 апреля
|Чемпионат ЗКО по боксу среди молодежи 1999-2000 годов рождения
|Дворец школьников, центр бокса имени Д. Елеусинова (ул. Московская)
|14-16 апреля
|Открытый областной турнир по волейболу среди ветеранов спорта, посвященный памяти общественного деятеля М. Иксанова
|Спортивный комплекс «Арман» (п. Зачаганск)
|15-16 апреля
|Чемпионат ЗКО по ММА среди молодежи и взрослых
|Спортзал ОШВСМ (ул. Айтиева)
|16-18 апреля
|Чемпионат ЗКО по греко-римской борьбе среди юниоров 2000-2003 годов рождения
|Спортзал ОШВСМ (ул. Айтиева)
|18-20 апреля
|Четвертые летние юношеские игры (Казак курес)
|Спортзал ОШВСМ (ул. Айтиева)
|19-21 апреля
|Областной этап республиканской спартакиады «Звезда»
|26-27 апреля
|Первенство ЗКО по спортивной гимнастике
|Спортзал ДЮСШ № 2 (ул. Х. Чурина)
Екатерина ЛИТВЯКОВА