Центр истории и археологии ЗКО вынужден хранить археологический материал в вагончике

Эти и другие проблемы, связанные с недостаточным финансированием археологии в области, выяснились сегодня во время визита журналистов «УН» в Центр истории и археологии.

— Мы вынуждены так хранить археологический материал, полученный в ходе раскопок, поскольку другого помещения у нас нет, да и в здании музея, в котором располагается наш центр, тоже нет специального помещения, — говорит Серик Рамазанов, исполняющий обязанности директора Центра истории и археологии. – Конечно, это неправильно и опасно для экспонатов, ведь мы должны соблюдать все условия их хранения: температуру, влажность воздуха и другое.

Со слов Серика Рамазанова, средства, выделяемые на содержание Центра истории и археологии, весьма скудные.

— В этом году на содержание центра выделено 33 миллиона тенге, — говорит Серик Рамазанов. – Из них три миллиона уйдёт на организацию и проведение международной археологической конференции. Остальное – на раскопки и общее содержание центра. А в этом году у нас запланированы четыре раскопки.

К слову, сотрудники Центра истории и археологии ютятся в четырех комнатах. В одном из кабинетов находится библиотека, в другом — бухгалтерия, в третьем сидят сразу трое научных сотрудников и художник. Кабинет директора Центра истории и археологии Мурата Сдыкова заперт. Материально-техническая база центра также оставляет желать лучшего: компьютеры образцов «Pentium – 4», колченогие стулья и всего две старенькие машины «Нива» и «УАЗ-таблетка».



Редакция газеты «Уральская неделя» запускает в производство статью «Наука и госденьги», где мы постараемся ответить на вопрос: как казахстанским ученым продвинуть науку на государственные деньги? Поводом для этой статьи стало уголовное дело в отношении директора Областного центра истории и археологии, 60- летнего профессора Мурата Сдыкова, которого обвиняют в хищении двух с половиной миллионов тенге из государственных денег. Во время процесса Мурат Сдыков сообщил, что деньги он не похищал, а экономил, поскольку их у Центра археологии постоянно не хватало.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА