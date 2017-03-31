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Опубликовано: Пт, Мар 31st, 2017
848 ЗКО / Картина дня

Центр истории и археологии ЗКО вынужден хранить археологический материал в вагончике

Эти и другие проблемы, связанные с недостаточным финансированием археологии в области, выяснились сегодня во время визита журналистов «УН» в Центр истории и археологии.

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Археологический материал хранится без соблюдения температурного режима и других условий хранения

— Мы вынуждены так хранить археологический материал, полученный в ходе раскопок, поскольку другого помещения у нас нет, да и в здании музея, в котором располагается наш центр, тоже нет специального помещения, — говорит Серик Рамазанов, исполняющий обязанности директора Центра истории и археологии. – Конечно, это неправильно и опасно для экспонатов, ведь мы должны соблюдать все условия их хранения: температуру, влажность воздуха и другое.
Со слов Серика Рамазанова, средства, выделяемые на содержание Центра истории и археологии, весьма скудные.

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Жестяной заржавленный вагончик запросто бы затерялся в каком — нибудь гаражном кооперативе. С виду и не скажешь, что он хранит в себе тысячи исторически значимых предметов.

— В этом году на содержание центра выделено 33 миллиона тенге, — говорит Серик Рамазанов. – Из них три миллиона уйдёт на организацию и проведение международной археологической конференции. Остальное – на раскопки и общее содержание центра. А в этом году у нас запланированы четыре раскопки.

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Каждый научный сотрудник имеет свою специфику: кто — то изучает бронзовый век, кто- то  — железный. В идеале у них должны быть отдельные кабинеты.

К слову, сотрудники Центра истории и археологии ютятся в четырех комнатах. В одном из кабинетов находится библиотека, в другом — бухгалтерия, в третьем сидят сразу трое научных сотрудников и художник. Кабинет директора Центра истории и археологии Мурата Сдыкова заперт. Материально-техническая база центра также оставляет желать лучшего: компьютеры образцов «Pentium – 4», колченогие стулья и всего две старенькие машины «Нива» и «УАЗ-таблетка».

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Редакция газеты «Уральская неделя» запускает в производство статью «Наука и госденьги», где мы постараемся ответить на вопрос: как казахстанским ученым продвинуть науку на государственные деньги? Поводом для этой статьи стало уголовное дело в отношении директора Областного центра истории и археологии, 60- летнего профессора Мурата Сдыкова, которого обвиняют в хищении двух с половиной миллионов тенге из государственных денег. Во время процесса Мурат Сдыков сообщил, что деньги он не похищал, а экономил, поскольку их у Центра археологии постоянно не хватало.

Ученный Серик Рамазанов не без гордости демонстрирует публикации сотрудников центра истории и археологии. Большинство этих работ под руководством подследственного профессора Мурата Сдыкова

Ученый Серик Рамазанов не без гордости демонстрирует публикации сотрудников Центра истории и археологии. Большинство этих работ  написаны под редакторством  подследственного профессора Мурата Сдыкова.

P.S. Материал «Наука и госденьги» читайте в свежем номере газеты «Уральская неделя», либо в электронной версии нашей газеты.  Свяжитесь с нами для получения подписки на электронную версию  газеты: uralsweek2001@gmail.com

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. ГОРОЖАНИН!!!:
    31 Март 2017 в 15:53

    Полезная информация для Индианы Джонс….

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  2. Владимир:
    31 Март 2017 в 18:42

    Сколько можно говорить, что наука РК в коме. Посмотрите ее долю в бюджете за 2016 год — 35,5 млрд.тенге, что составляет 0,05% от ВВП http://edu.gov.kz/ru/news/informatsionnie-soobshcheniya/20-yanvarya-sostoyalos-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-mon-rk
    По данным ЮНЕСКО, если доля науки в бюджете страны менее 2% от ВВП, то она умирает!

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