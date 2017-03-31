В Уральске ДВД ЗКО «обиделось» на журналистов «УН» (ВИДЕО)

После того как редакция «УН» отказалась подчиниться требованиям пресс-службы ДВД ЗКО, журналистов издания запретили впускать на пресс-конференции полиции.

Редактора «Уральской недели» не впустили на пресс-конференцию полицейских после того, как была опубликована информация о фактах цензуры со стороны пресс-службы ДВД ЗКО. Инцидент произошел сегодня, 31 марта, во второй половине дня. Пресс-служба ДВД ЗКО пригласила журналистов на пресс-конференцию, посвященную добровольной сдаче оружия населением. В 15.00, перед началом пресс-конференции, сотрудница пресс-службы ДВД ЗКО Асылай Губашева спустилась на первый этаж здания ДВД ЗКО, чтобы проводить журналистов в конференц-зал. Но, открыв дверь, Асылай Губашева громко произнесла:

— Проходите все, кроме «Уральской недели!»

На вопрос, кто дал такое распоряжение, Асылай пояснила, что таков приказ начальника ДВД ЗКО. Дальнейший диалог в нашем видео: