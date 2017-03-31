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Опубликовано: Пт, Мар 31st, 2017
2 779 Главная тема / ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

В Уральске ДВД ЗКО «обиделось» на журналистов «УН» (ВИДЕО)

После того как редакция «УН» отказалась подчиниться требованиям пресс-службы ДВД ЗКО, журналистов издания запретили впускать на пресс-конференции полиции.

На снимке сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО Асылай Губашева отталкивает журналиста "Уральской недели" от двери проходной полиции

На снимке: сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО Асылай Губашева отталкивает журналиста «Уральской недели» от двери проходной полиции.

Редактора «Уральской недели» не впустили на пресс-конференцию полицейских после того, как была опубликована информация о фактах цензуры со стороны пресс-службы ДВД ЗКО. Инцидент произошел сегодня, 31 марта, во второй половине дня. Пресс-служба ДВД ЗКО пригласила журналистов на пресс-конференцию, посвященную добровольной сдаче оружия населением. В 15.00, перед началом пресс-конференции, сотрудница пресс-службы ДВД ЗКО Асылай Губашева спустилась на первый этаж здания ДВД ЗКО, чтобы проводить журналистов в конференц-зал. Но, открыв дверь, Асылай Губашева громко произнесла:

— Проходите все, кроме «Уральской недели!»

На вопрос, кто дал такое распоряжение, Асылай пояснила, что таков приказ начальника ДВД ЗКО. Дальнейший диалог в нашем видео:

13 комментариев
  1. Welcome:
    31 Март 2017 в 17:07

    Асылай забанила «УН») Автоматчик гарантирует бан, слава Всевышнему, Асылай не дала команду на удаление журналиста)

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  2. Serega:
    31 Март 2017 в 18:05

    Ау, Махсудхан Аблазимов, у вас што, «уши машут ослом», или это ваше, личное распоряжение?
    Вы сегодня не Лукпана выставили, а нас, многотысячную аудиторию читателей УН, которые доверяют информации от УН.
    Чуете на какую мозоль народа вы наступили, вернее подвели вас под што ваши ретивые подчиненные?
    Ваш поступок говорит только об одном: вы пытаетесь плюнуть на нас, на наше мнение и отношение к вам.
    А если мы, читатели этого сайта (Тамара, пжас, напомните сколько нас?), вам в обратку — не утонете?
    Воля ваша, наше дело предупредить.
    P.S.
    Если вы по старой привычке…, если вы попутали Мангышлакскую область 90-х (щас там тоже уже сильно изменилось) с ЗКО, то очнитесь, это уже не сон.
    Короче, здесь вам не тут.

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  3. mania:
    31 Март 2017 в 18:15

    Лукпан, судя по видео, вы тоже не знаете своих,как журналиста, прав и не можете, не смогли ими воспользоваться. Разговаривать,будучи уверенным в своей правоте, в таких местах, нужно четко,серьёзно и аргументировано.

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  4. HumptyDumpty:
    31 Март 2017 в 18:15

    она не родственница судьи по уголовным делам, Губашева?

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  5. берик:
    31 Март 2017 в 18:16

    не простой он депутат, раз над ДВД командует, очень не простой….

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  6. Александр:
    31 Март 2017 в 18:43

    Асылай не дала команду на удаление журналиста
    —————————————-
    Звучит угрожающе, как в фильмах, когда хотят убить кого-то.

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  7. 321123:
    31 Март 2017 в 18:43

    Лукич красава!!!

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  8. 121:
    31 Март 2017 в 20:06

    УН, вы же сами нарушаете нормы Кодекса этики журналистов.
    Используете грязные приемчики. Вам бы поучиться у мировых изданий выстраиванию работы в информационном поле.

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  9. Коллега:
    31 Март 2017 в 20:18

    Асылай головой стукнулась чтоль? Как ее вообще после такого с работы не уволили?

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  10. Данила:
    31 Март 2017 в 20:48

    Наверно ДВД теперь частная лавочка. Что то намечается . Но непотянет наше ДВД против народной Газеты Уральская Неделя. Вообще детский сад какойто,вы не удалили,а мы тогда вас не пустим. Начальником себя почувствовала. Проблема видать с веществом))))))) с серым. Из за одного неграмотного сотрудника теперь на все ДВД тень легла.

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  11. Аснл:
    31 Март 2017 в 21:25

    УН опять скандалы ищут везде где только можно. А потом обижаются что их не приглашают на официальные пресс-конференции.
    З.ы. Почему не пропускают мои комменты? И почему меня забанили на паблике УН в вк?

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