В Уральске ДВД ЗКО «обиделось» на журналистов «УН» (ВИДЕО)
После того как редакция «УН» отказалась подчиниться требованиям пресс-службы ДВД ЗКО, журналистов издания запретили впускать на пресс-конференции полиции.
Редактора «Уральской недели» не впустили на пресс-конференцию полицейских после того, как была опубликована информация о фактах цензуры со стороны пресс-службы ДВД ЗКО. Инцидент произошел сегодня, 31 марта, во второй половине дня. Пресс-служба ДВД ЗКО пригласила журналистов на пресс-конференцию, посвященную добровольной сдаче оружия населением. В 15.00, перед началом пресс-конференции, сотрудница пресс-службы ДВД ЗКО Асылай Губашева спустилась на первый этаж здания ДВД ЗКО, чтобы проводить журналистов в конференц-зал. Но, открыв дверь, Асылай Губашева громко произнесла:
— Проходите все, кроме «Уральской недели!»
На вопрос, кто дал такое распоряжение, Асылай пояснила, что таков приказ начальника ДВД ЗКО. Дальнейший диалог в нашем видео:
Асылай забанила «УН») Автоматчик гарантирует бан, слава Всевышнему, Асылай не дала команду на удаление журналиста)
Ау, Махсудхан Аблазимов, у вас што, «уши машут ослом», или это ваше, личное распоряжение?
Вы сегодня не Лукпана выставили, а нас, многотысячную аудиторию читателей УН, которые доверяют информации от УН.
Чуете на какую мозоль народа вы наступили, вернее подвели вас под што ваши ретивые подчиненные?
Ваш поступок говорит только об одном: вы пытаетесь плюнуть на нас, на наше мнение и отношение к вам.
А если мы, читатели этого сайта (Тамара, пжас, напомните сколько нас?), вам в обратку — не утонете?
Воля ваша, наше дело предупредить.
P.S.
Если вы по старой привычке…, если вы попутали Мангышлакскую область 90-х (щас там тоже уже сильно изменилось) с ЗКО, то очнитесь, это уже не сон.
Короче, здесь вам не тут.
Сами журналисты УН и написали этот комментарий)
Лукпан, судя по видео, вы тоже не знаете своих,как журналиста, прав и не можете, не смогли ими воспользоваться. Разговаривать,будучи уверенным в своей правоте, в таких местах, нужно четко,серьёзно и аргументировано.
она не родственница судьи по уголовным делам, Губашева?
не простой он депутат, раз над ДВД командует, очень не простой….
Асылай не дала команду на удаление журналиста
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Звучит угрожающе, как в фильмах, когда хотят убить кого-то.
Лукич красава!!!
УН, вы же сами нарушаете нормы Кодекса этики журналистов.
Используете грязные приемчики. Вам бы поучиться у мировых изданий выстраиванию работы в информационном поле.
Асылай головой стукнулась чтоль? Как ее вообще после такого с работы не уволили?
Приказ генерала, Асылай лицо подневольное и невольно подставившееся.
Наверно ДВД теперь частная лавочка. Что то намечается . Но непотянет наше ДВД против народной Газеты Уральская Неделя. Вообще детский сад какойто,вы не удалили,а мы тогда вас не пустим. Начальником себя почувствовала. Проблема видать с веществом))))))) с серым. Из за одного неграмотного сотрудника теперь на все ДВД тень легла.
УН опять скандалы ищут везде где только можно. А потом обижаются что их не приглашают на официальные пресс-конференции.
З.ы. Почему не пропускают мои комменты? И почему меня забанили на паблике УН в вк?