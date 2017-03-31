В Уральске разыскивают свидетелей ДТП в районе остановки «Научно-техническая школа»

Примерно в 16.00 часов в районе остановки «Научно-техническая библиотека» по проспекту Евразия на пешеходном переходе был сбит молодой человек 17 лет. Пострадавший был доставлен в травмпункт областной клинической больницы. По словам парня, на него совершил наезд легковой автомобиль черного цвета, который с места происшествия скрылся. Марку, модель и госномер автомобиля пострадавший не запомнил. Всех очевидцев происшествия просим откликнуться, оставив комментарий под это записью.