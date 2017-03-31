Погода -3oC
$313.73=
334.94=
5.57=
Опубликовано: Пт, Мар 31st, 2017
391 Народные новости

В Уральске разыскивают свидетелей ДТП в районе остановки «Научно-техническая школа»

Примерно в 16.00 часов в районе остановки «Научно-техническая библиотека» по проспекту Евразия на пешеходном переходе был сбит молодой человек 17 лет. Пострадавший был доставлен в травмпункт областной клинической больницы. По словам парня, на него совершил наезд легковой автомобиль черного цвета, который с места происшествия скрылся. Марку, модель и госномер автомобиля пострадавший не запомнил. Всех очевидцев происшествия просим откликнуться, оставив комментарий под это записью.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-31
Утром-3 ℃
Днем-3 ℃
Вечером-3 ℃
Ночью-10.69 ℃
Влажность79 %
ДавлениеhPa 1033.89
Скорость ветра4.28 м/с
2017-04-01
Утром-11.34 ℃
Днем-1.01 ℃
Вечером-2.18 ℃
Ночью-3.66 ℃
Влажность96 %
ДавлениеhPa 1036
Скорость ветра4.26 м/с