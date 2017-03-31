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Опубликовано: Пт, Мар 31st, 2017
3 001 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО полиция требует убрать упоминание о депутате в сообщении о ДТП (АУДИО)

Пресс-служба ДВД ЗКО требует от редакции «Уральской недели» удалить с сайта упоминание о депутате Кайдаре Кощанове в сообщении о ДТП, в котором погибли два человека. Тем временем сам депутат в разговоре с родственниками погибших признал свою вину и оказал им материальную помощь в организации похорон.

Асылай Губашева, сотрудница пресс-службы ДВД ЗКО

Асылай Губашева, сотрудница пресс-службы ДВД ЗКО

Сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО Асылай Губашева позвонила в редакцию «Уральской недели» 30 марта сразу же после того, как на сайте появилось сообщение о ДТП, в котором погибли два человека. Асылай Губашева стала требовать от редакции удалить из новости упоминание имени депутата и фотографии из сводки происшествия. Свое требование она мотивировала тем, что до суда журналисты якобы не имеют права публиковать имена и другую информацию об участниках ДТП. Получив отказ от журналистов, сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО стала угрожать тем, что не будет выполнять свои профессиональные обязанности по отношению к журналистам «Уральской недели». Чтобы прослушать аудиозапись, кликните по изображению стрелки на фотографии ниже.

Судя по всему, такому же прессингу подверглась и редакция другого уральского издания — «Мой город», которое первым сообщило о ДТП. Изначально на сайте газеты «Мой город» была опубликована информация о том, что в Уральске произошло смертельное ДТП с участием депутата Кайдара Кощанова. Однако через некоторое время публикация была отредактирована, и из текста были удалены все упоминания о том, что в ДТП участвовал депутат, и его имя.  В этот же день в распоряжении редакции «Уральской недели» оказались снимки полицейской сводки, в которых приводились имена всех участников ДТП, в том числе и Кайдара Кощанова.

Выписка из официальной сводки полиции сообщения о ЖТП с участием Кайдара Кощанова
Выписка из официальной сводки полиции сообщения о ДТП с участием Кайдара Кощанова. Эту фотографию требовала удалить с сайта пресс-секретарь ДВД ЗКО Асылай Губашева.

 

11 комментариев
  1. levi:
    31 Март 2017 в 12:32

    Безосновательное требование на мой взгляд…

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  2. ss:
    31 Март 2017 в 12:41

    Интересная такая мадам, по ее логике она предоставляет информацию журналистам не потому что по Закону обязана и вообще это ее работа, а чисто исходя из ее личного отношения, ну как к личным подружкам или друзьям.
    Она не понимает, что даже если кто-то ей совсем не нравится, она ОБЯЗАНА работать с ним.
    Иначе, аким города или области, начальник ДВД, прокурор… могут также сказать, «все, баста, не буду я строить дороги, давать указания ЖКХ убирать улицу вашу, вывозить мусор около вашего дома, дорогие жители микрорайона №5, потому что вы постоянно плохое пишете обо мне в УН». И самое главное, эта мадамс походу считает, что аким будет прав.
    Также, по логике этой сотрудницы пресс-службы ДВД ЗКО будет прав и прокурор, участковый, следователь…который заявит: да не буду я возбуждать дело, пусть вас грабит кто хочет, потому что вы плохо обо мне отзывались.
    Жесть, однако…

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  3. Гизат:
    31 Март 2017 в 12:48

    Скорее всего она (рядовой сотрудник пресс-службы) исполняет чье-то указание, сама бы не додумалась до этого. А ведь ее действия подпадают под ст. 158 УК РК =Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста= причем лицом с использованием своего служебного положения. Цензура? А Конституция со ст. 20 Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается. Или для ДВД можно все?…

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  4. DM:
    31 Март 2017 в 13:08

    Что то рьяно ДВД вступилось за депутата! На каком таком основании? Виновен пусть отвечает! Тут жизни двух людей!!!!

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  5. DM:
    31 Март 2017 в 13:12

    Что она несет?Секретная информация!Это уже не секрет! В большом колхозе живем все про всех знают!

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  6. Нұртай:
    31 Март 2017 в 13:34

    Глупое требование ДВД,особенно после того,когда и так об этом все знают. Ну,запретят они упоминать о депутате в СМИ, а на похоронах и поминках,где будет большее скопление людей,они тоже запретят упоминать имя депутата. Позорники.

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  7. Абай:
    31 Март 2017 в 13:46

    DM:31 Март 2017 в 13:08
    Что то рьяно ДВД вступилось за депутата! На каком таком основании? Виновен пусть отвечает! Тут жизни двух людей!!!!
    ………………………………………………………………………………………………………
    Это не просто «депутат», а очень богатый депутат………….Конечно, от такого ДТП никто не застрахован, не дай БОГ никому! По большому счету и депутата жалко как человека, НО виноват он. Нет должного контроля за дорожной безопасностью, одни поборы ……А на том перекрестке давно пора светофор установить, хотя для «наших» лихачей нет помех, уже в крови, что можно ВСЕ развести за деньги с госчиновниками….
    А сколько жизней ни в чем не повинных унесла эта беспредельщина ………

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  8. Двоечник:
    31 Март 2017 в 13:56

    «Викиликс» какой-то получается.

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  9. mania:
    31 Март 2017 в 13:56

    Есть закон, о признании вины гражданина.Виновным его может признать только суд. А на сайте уже все решили и разложили по полочкам, да и наказать расстрелом предложили. Осталось только привести приговор в действие? Считаю требование УВД законным . А отношения между участниками ДТП и родственниками нас ни как не касаются.

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  10. Читатель:
    31 Март 2017 в 14:21

    Я просто поражена примитивному изложению информации данного пресс-секретаря!
    Руководство ДВД области, не позорьтесь вы вообще! Кто ее назначил? Он же два слова связать не может, ей только на «сарафанном радио» работать…. И потом, о какой секретной информации идет речь? Вы народ за кого принимаете?

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  11. Динара:
    31 Март 2017 в 14:22

    Почему газета должна убирать чью либо фамилию? На каком основании двд может корректировать тексты статей? Объясните мне пожалуйста как законопослушному гражданину.

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