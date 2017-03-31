В ЗКО полиция требует убрать упоминание о депутате в сообщении о ДТП (АУДИО)

Пресс-служба ДВД ЗКО требует от редакции «Уральской недели» удалить с сайта упоминание о депутате Кайдаре Кощанове в сообщении о ДТП, в котором погибли два человека. Тем временем сам депутат в разговоре с родственниками погибших признал свою вину и оказал им материальную помощь в организации похорон.

Сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО Асылай Губашева позвонила в редакцию «Уральской недели» 30 марта сразу же после того, как на сайте появилось сообщение о ДТП, в котором погибли два человека. Асылай Губашева стала требовать от редакции удалить из новости упоминание имени депутата и фотографии из сводки происшествия. Свое требование она мотивировала тем, что до суда журналисты якобы не имеют права публиковать имена и другую информацию об участниках ДТП. Получив отказ от журналистов, сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО стала угрожать тем, что не будет выполнять свои профессиональные обязанности по отношению к журналистам «Уральской недели». Чтобы прослушать аудиозапись, кликните по изображению стрелки на фотографии ниже.

Судя по всему, такому же прессингу подверглась и редакция другого уральского издания — «Мой город», которое первым сообщило о ДТП. Изначально на сайте газеты «Мой город» была опубликована информация о том, что в Уральске произошло смертельное ДТП с участием депутата Кайдара Кощанова. Однако через некоторое время публикация была отредактирована, и из текста были удалены все упоминания о том, что в ДТП участвовал депутат, и его имя. В этот же день в распоряжении редакции «Уральской недели» оказались снимки полицейской сводки, в которых приводились имена всех участников ДТП, в том числе и Кайдара Кощанова.