В ЗКО полиция требует убрать упоминание о депутате в сообщении о ДТП (АУДИО)
Пресс-служба ДВД ЗКО требует от редакции «Уральской недели» удалить с сайта упоминание о депутате Кайдаре Кощанове в сообщении о ДТП, в котором погибли два человека. Тем временем сам депутат в разговоре с родственниками погибших признал свою вину и оказал им материальную помощь в организации похорон.
Сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО Асылай Губашева позвонила в редакцию «Уральской недели» 30 марта сразу же после того, как на сайте появилось сообщение о ДТП, в котором погибли два человека. Асылай Губашева стала требовать от редакции удалить из новости упоминание имени депутата и фотографии из сводки происшествия. Свое требование она мотивировала тем, что до суда журналисты якобы не имеют права публиковать имена и другую информацию об участниках ДТП. Получив отказ от журналистов, сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО стала угрожать тем, что не будет выполнять свои профессиональные обязанности по отношению к журналистам «Уральской недели». Чтобы прослушать аудиозапись, кликните по изображению стрелки на фотографии ниже.
Судя по всему, такому же прессингу подверглась и редакция другого уральского издания — «Мой город», которое первым сообщило о ДТП. Изначально на сайте газеты «Мой город» была опубликована информация о том, что в Уральске произошло смертельное ДТП с участием депутата Кайдара Кощанова. Однако через некоторое время публикация была отредактирована, и из текста были удалены все упоминания о том, что в ДТП участвовал депутат, и его имя. В этот же день в распоряжении редакции «Уральской недели» оказались снимки полицейской сводки, в которых приводились имена всех участников ДТП, в том числе и Кайдара Кощанова.
Безосновательное требование на мой взгляд…
Интересная такая мадам, по ее логике она предоставляет информацию журналистам не потому что по Закону обязана и вообще это ее работа, а чисто исходя из ее личного отношения, ну как к личным подружкам или друзьям.
Она не понимает, что даже если кто-то ей совсем не нравится, она ОБЯЗАНА работать с ним.
Иначе, аким города или области, начальник ДВД, прокурор… могут также сказать, «все, баста, не буду я строить дороги, давать указания ЖКХ убирать улицу вашу, вывозить мусор около вашего дома, дорогие жители микрорайона №5, потому что вы постоянно плохое пишете обо мне в УН». И самое главное, эта мадамс походу считает, что аким будет прав.
Также, по логике этой сотрудницы пресс-службы ДВД ЗКО будет прав и прокурор, участковый, следователь…который заявит: да не буду я возбуждать дело, пусть вас грабит кто хочет, потому что вы плохо обо мне отзывались.
Жесть, однако…
Скорее всего она (рядовой сотрудник пресс-службы) исполняет чье-то указание, сама бы не додумалась до этого. А ведь ее действия подпадают под ст. 158 УК РК =Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста= причем лицом с использованием своего служебного положения. Цензура? А Конституция со ст. 20 Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается. Или для ДВД можно все?…
Что то рьяно ДВД вступилось за депутата! На каком таком основании? Виновен пусть отвечает! Тут жизни двух людей!!!!
Что она несет?Секретная информация!Это уже не секрет! В большом колхозе живем все про всех знают!
Глупое требование ДВД,особенно после того,когда и так об этом все знают. Ну,запретят они упоминать о депутате в СМИ, а на похоронах и поминках,где будет большее скопление людей,они тоже запретят упоминать имя депутата. Позорники.
DM:31 Март 2017 в 13:08
Что то рьяно ДВД вступилось за депутата! На каком таком основании? Виновен пусть отвечает! Тут жизни двух людей!!!!
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Это не просто «депутат», а очень богатый депутат………….Конечно, от такого ДТП никто не застрахован, не дай БОГ никому! По большому счету и депутата жалко как человека, НО виноват он. Нет должного контроля за дорожной безопасностью, одни поборы ……А на том перекрестке давно пора светофор установить, хотя для «наших» лихачей нет помех, уже в крови, что можно ВСЕ развести за деньги с госчиновниками….
А сколько жизней ни в чем не повинных унесла эта беспредельщина ………
«Викиликс» какой-то получается.
Есть закон, о признании вины гражданина.Виновным его может признать только суд. А на сайте уже все решили и разложили по полочкам, да и наказать расстрелом предложили. Осталось только привести приговор в действие? Считаю требование УВД законным . А отношения между участниками ДТП и родственниками нас ни как не касаются.
Я просто поражена примитивному изложению информации данного пресс-секретаря!
Руководство ДВД области, не позорьтесь вы вообще! Кто ее назначил? Он же два слова связать не может, ей только на «сарафанном радио» работать…. И потом, о какой секретной информации идет речь? Вы народ за кого принимаете?
Почему газета должна убирать чью либо фамилию? На каком основании двд может корректировать тексты статей? Объясните мне пожалуйста как законопослушному гражданину.